Столичные школьники стали победителями международного чемпионата в Великобритании

В городе Харрогейт Великобритании состоялся престижный международный чемпионат по робототехнике UK First Lego League Championship, организованный Institution of Engineering and Technology, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Школьники из Астаны, вошедшие в состав сборной Казахстана, показали высокий результат и завоевали сразу две главные награды. Команда заняла 1 место в категории "робот-игры" и была признана лучшей командой чемпионата.

В соревнованиях приняли участие 68 команд из Великобритании, Бразилии, Франции, Германии, Словакии и других стран. Право выступить на международной арене команда получила после успешного участия в турнире Central Asia First Championship, прошедшем в Астане.

Помимо робот-игры, участники представили проект artifacts.kz - онлайн-базу археологических артефактов Казахстана. В рамках проекта школьники продемонстрировали полный цикл работы, от идеи и исследования до технической разработки и взаимодействия с профильными институтами. Проект получил высокую оценку не только за технологический уровень, но и за вклад в сохранение национального культурного наследия.

