Столичные волонтеры помогают пенсионерам с уборкой снега

Фото: акимат Астаны

Волонтеры столицы продолжили акцию по уборке снега во дворах домов пенсионеров в рамках «Марафона добрых дел», сообщает официальный сайт городского акимата.

Вчера столичная молодежь посетила жителей района Сарыарка, которым помогла в очистке территории. С начала года в рамках акции было очищено более 40 частных дворов у одиноко проживающих бабушек и дедушек по всем районам города.

О работе волонтеров высказался один из жителей города Санат Мусабеков.

«Приятно видеть, как молодежь помогает нашим пенсионерам в непосильных для них делах. Это в свою очередь побуждает и других людей не проходить мимо подобных акций. Поэтому мы с братом стараемся тоже помогать нашим соседям, у которых нет близких для помощи в уборке двора от снега», - сказал Санат.

Благотворительная акция влияет на культуру города в целом. Все больше неравнодушных жителей приобщаются к добрым делам.

Присоединиться к волонтерам может любой желающий. Сделать это можно, написав в сообщение Молодежному ресурсному центру «Астана Жастары» в Instagram-аккаунт.

В рамках акции «Марафон добрых дел» вы можете пополнить наши ряды и стать волонтером.