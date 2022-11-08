Столкновение автобусов в Алматы: в полиции сообщили о числе пострадавших

Департамент полиции города Алматы дал предварительную информацию по ДТП со столкновением двух автобусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Департамент полиции Алматы сообщает, что в результате столкновения двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов 1 человек погиб, предварительно 15 человек пострадали.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Алматы 8 ноября столкнулись 2 пассажирских автобуса. Один врезался в переднюю часть другого, после транспортные средства вылетели в парк рядом с дорогой.

По словам очевидцев, под один из автобусов попали двое пешеходов.

Момент столкновения автобусов зафиксировала камера видеонаблюдения.