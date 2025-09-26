– Если говорить в целом, то в период с 2017-го вплоть до 2020 года была проделана огромная работа. Стоянка Буйрекбастау-булак оказалась в числе целого ряда открытых объектов древнего каменного века на территории Казахстана. Ее исследованием занимались отечественные ученые совместно с японскими коллегами, – рассказывает академик Национальной академии наук РК, доктор исторических наук, профессор Жакен Таймагамбетов.

По его признанию, с представителями ученого мира Страны восходящего солнца у него давно сложились тесные деловые отношения. Он познакомился с ними, будучи аспирантом Сибирского отделения Академии наук СССР. С тех пор Жакен Кожахметович поддерживал международную связь благодаря переписке, но вплотную стал сотрудничать с 2017 года, когда по приглашению побывал в Японии. Там ему довелось читать лекции в Научно-­исследовательском институте города Нара. После переговоров с японской стороной в том же году была организована совместная экспедиция в Жамбылскую область, благодаря которой и была открыта стоянка Буйрекбастау-булак.

Поначалу ученые провели ознакомительную работу, а затем приступили к более углубленному ее изучению. В сделанном шурфе были обнаружены каменные орудия труда и остатки очагов – свидетельства деятельности первобытных людей.

– Мы трудились на протяжении трех сезонов. Работа оказалась тяжелой, но весьма плодотворной. Участниками экспедиции было открыто более 30 палеолитических стоянок, которые относятся к открытому типу. Это места, где артефакты лежат в буквальном смысле на поверхности земли, – продолжил профессор, возглавлявший исследования с казахстанской стороны.

Открытия и находки, безусловно, воодушевили команду археологов, которые были готовы продолжить свою работу. Но, к сожалению, пандемия, набравшая силу в 2020 году, прервала ее и заставила надолго отложить все. Возобновились исследования стоянки лишь минувшим летом.

– После пятилетнего перерыва мы решили вернуться к нашим изысканиям и продолжить раскопки на стоянке Буйрекбастау-булак, чтобы изу­чить нижние и средние культурные слои. Такая возможность появилась благодаря переговорам с руководством института Нара, проведенным в прошлом году во время моего очередного визита в Японию, когда мне вновь предложили прочесть лекции, – сказал Жакен Таймагамбетов.

Примечательно, что после выступлений профессора в Токийском университете желание прие­хать в Казахстан и принять участие в одном из исследований изъявили и некоторые студенты. В итоге в этом году на стоянке Буйрекбастау-булак побывали студентка Университета Васэда Милена Сугияма и два PhD из Научно-исследовательского института – Нара Садакатцу Кунитаке и Ейки Суга. К ним присоединился и аспирант Нью-Йоркского университета Мирас Есмуратулы, который также принимал участие в исследовании другого объекта каменного века на территории Жамбылской области – пещеры Актогай.

В этом году на участке, где когда-то бил родник, члены казахстанско-японской археологической экспедиции заложили раскоп площадью 10 кв. м. По словам Жакена Таймагамбетова, работа была затруднена присутствием карбонатизированных отложений, которые лопатой не вскрыть. Это было возможно сделать только при помощи кирки. Также крайние неудобства доставила жаркая погода. Особенно плохо переносят такой климат гости из Японии. Кроме того, на глубине более двух метров стала просачиваться родниковая вода, которая тоже тормозила исследование. Приходилось ее вычерпывать и только затем продолжать раскопки.

– Предварительная датировка стоянки – 13 тысяч лет – была установлена благодаря находкам. Среди каменных орудий труда нами были обнаружены скребки, пластины с ретушью, сколы, отщепы, чешуйки, проколки и резцы, а также большое количество нуклеусов, предназначенных для снятия пластин и отщепов. Вычисление было проведено в лаборатории института Нара на основе анализа угля, найденного здесь же, – отметил ученый.

Фиксация нескольких огромных плоских камней, многочисленных мелких отщепов и чешуек в раскопе дает возможность предположить об обнаружении некой рабочей площадки.

По словам Жакена Таймагамбетова, обнаруженные в ходе раскопок в этом году остатки кострища диаметром 80 см свидетельствуют о том, что в этом месте люди обитали на протяжении длительного времени, а проведенный радиоуглеродный анализ взятых образцов позволил понять, что стоянка еще древнее, чем предполагалось. По последним подсчетам ее возраст свыше 16 тыс. лет. И, возможно, это не предел.

Руководитель экспедиции с японской стороны Садакатцу Кунитаке подтвердил, что каменные орудия труда, найденные на глубине 180 см, предположительно относятся к концу позднего палеолита. Их возраст около 16 тыс. лет. Точная датировка будет известна в ноябре. Ее установят в лаборатории Японии.

В результате раскопок ученые опустились на глубину 2,5 м. В настоящее время работы на археологическом объекте законсервированы. Академик Жакен Таймагамбетов считает, что, несмотря на все трудности, цели, поставленные перед экспедицией, достигнуты. Раскоп доведен до аллювиальных отложений и довольно крупных галечников. Планируется продолжить работы в последующие годы, но уже на других, более возвышенных участках местности.