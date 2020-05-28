Странное поведение рыб в столичной реке Есиль: проверка воды выявила отклонения

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Проверка воды в столичной реке Есиль выявила отклонения от норм, передает Kazpravda.kz
со ссылкой пресс-службу РГП "Казгидромет".
"Согласно результатам анализа, превышения предельной нормы качества воды зафиксированы по химическому потреблению кислорода – 37,1-47,2 мг/дм3 (1,1-1,3 кратное превышение) – во всех точках отбора проб. Информация направлена в Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК", – говорится в сообщении.
Сообщается, что 31 мая будут опубликованы результаты анализа "биохимическое потребление кислорода", который выполняется 5 суток.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены рыбы в Есиле, плавающие под поверхностью воды. Авторы ролика посчитали, что рыбам не хватает кислорода.