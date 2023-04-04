Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней

В рамках соглашения планируется взаимно признавать документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата и доктора наук.

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Для развития общего рынка труда и упрощения процедур трудоустройства трудящихся в рамках Евразийского экономического союза государствами-членами ЕАЭС разработан проект Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Соглашение позволит обладателям ученых степеней не проходить процедуры признания документов по национальному законодательству в странах ЕАЭС, что значительно упростит процедуру трудоустройства, сократит временные и финансовые расходы.

Отмечается, что в рамках соглашения планируется взаимно признавать документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата и доктора наук.

Таким образом, казахстанские обладатели ученых степеней смогут осуществлять профессиональную деятельность без лишних бюрократических формальностей в странах ЕАЭС.

Также соглашение позволит стимулировать приток в Казахстан квалифицированных кадров, что придаст дополнительный импульс для усиления профессорско-преподавательского состава вузов Республики Казахстан, добавили в МТИ.