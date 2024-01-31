Страны ЕАЭС смогут вводить экстренные фитосанитарные меры

Международное сотрудничество, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает Kazpravda.kz 

Фото: gov.kz

Как отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, всего в Договор о ЕАЭС вносится 32 поправки. Изменения касаются технического регулирования, санитарного, ветеринарно-санитарного и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования, конкуренции, государственных закупок.

Так, вводится возможность введения странами ЕАЭС экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, которые отсутствуют в едином перечне ЕАЭС.

- На сегодня временные карантинные фитосанитарные меры вводятся в отношении возбудителей, которые включены в единый согласованный перечень. Однако имеются случаи регистрации новых возбудителей, ранее не выявленных на нашей территории. Соответственно, этих возбудителей нет в Едином перечне. Для таких случаев Протоколом предусматривается право стран вводить экстренные фитосанитарные меры. При этом оговаривается, что стороны должны заблаговременно уведомлять остальные страны о введении такой меры. Порядок взаимного уведомления в таких случаях будет разработан и утвержден Комиссией, - пояснил министр. 

Также вводится компетенция комиссии на утверждение правил по обеспечению взаимного признания национальных электронных цифровых подписей.

- На сегодня Договором о ЕАЭС предусмотрено взаимное признание национальных электронных цифровых подписей для участия в государственных закупках. Правила позволят определить порядок взаимодействия уполномоченных органов и обеспечить доступ к участию в государственных закупках, проводимых в электронном формате, - отметил Шаккалиев. 

Кроме того, согласно Протокола, Евразийский межправительственный совет наделяется правом утверждать программу совместных действий государств-членов для защиты прав потребителей.

- Важно отметить, что функции защиты прав потребителей остаются национальной компетенцией. Межправительственный совет будет утверждать только общие подходы и рекомендации, - сказал министр. 

Также упрощается процесс получения разрешительных документов при ввозе/вывозе товаров.

- Сейчас правила выдачи лицензий погружены в Договор о ЕАЭС. Их корректировка очень затруднительна. Предлагается правила утверждать Советом ЕЭК. Также предусмотрена возможность использования сведений из внешнеторгового договора (контракта) без приложения договора при повторной выдаче документов. Уточняется перечень оснований для отказа в выдаче лицензии. Исключены излишние сведения из формы лицензии и разрешения и т.д. В целом оговаривается возможность выдачи разрешительных документов в электронном формате, - отметил глава Минторговли.

#мажилис #ЕАЭС #фитосанитарные меры

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