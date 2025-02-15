Страсти по реестру

– Айтуар Аскарович, для начала давайте поясним читателям, что это за реестр, какие процессы он регламентирует?

– Реестр казахстанских товаропроизводителей вводится взамен двух существующих документов: сертификата образца СТ-КЗ (сертификат о происхождении товара, подтверждающего его происхождение в Казахстане) и индустриального сертификата (описывающего производственные мощности и номенклатуру товара или услуги, произведенных в Казахстане).

Новый реестр будет содержать подробную информацию о казахстанских производителях, их продукции, видах деятельности, численности работников и объемах производства. Этот инструмент станет основой для допус­ка отечественных компаний ко всем регулируемым закупкам и предоставления им налоговой, финансовой и нефинансовой государственной поддержки.

Ежегодный рынок регулируемых закупок оценивается в 20 триллио­нов тенге, объем налоговых льгот и преференций – 9,5 триллиона тенге, а государственная поддерж­ка бизнеса составляет 3,5 триллио­на тенге.

Иными словами, реформы в этой сфере затрагивают распределение почти 30 триллионов тенге ежегодно, что делает их критически важными для экономики страны.

– Чем, по Вашему мнению, обернется введение этого реест­ра для бизнеса?

– Реформа в этой сфере действительно назрела, и цифровизация процедур определения статуса отечественного производителя является оправданной. Понимая важность рассматриваемого закона, мы считаем, что подзаконные нормативные акты должны быть тщательно проработаны до второго чтения.

Во-первых, сроки обработки заявок должны быть разумными и не должны превышать текущих 10–15 дней, которые бизнес тратит на получение СТ-КЗ и индустриаль­ного сертификата.

Во-вторых, инфраструктура реформы должна быть к этому моменту готова. Электронный реестр пока не функционирует полноценно. На бизнес возлагают­ся дополнительные требования, такие как установка и обслуживание видеокамер. Но как будет решаться вопрос в населенных пунктах с ограниченным доступом к Интернету?

Отсутствие достаточного штата специалистов в уполномоченном министерстве и отраслевых ведомствах не должно привести к сбоям в системе выдачи сертификатов. В связи с чем необходимо рассмот­реть возможность внедрения «реест­ра казахстанских товаропроизводителей» в пилотном режиме.

В-третьих, на данный момент Министерство промышленности и строительства нам предоставило порядка двух тысяч технологичес­ких операций. Однако их как минимум в три раза больше. Важно подготовить все технологические операции совместно с бизнесом и отраслевыми ассоциациями, так как это – краеугольный камень всей реформы.

В-четвертых, нельзя допускать риска нарушения принципа сдержек и противовесов. Нам совмест­но необходимо проработать всю процедуру обжалования и системы государственного контроля.

– Вы говорите, что передача всех процедур Минпромышленности приведет к конфликту интересов. Тогда скажите, кто должен вести эти процедуры, какие структуры?

– Ранее ситуация выглядела следующим образом. Правила выдачи сертифкатов СТ-КЗ утверждались Министерством торговли, а правила получения индустриального сертификата – НПП «Атамекен». И СТ-КЗ, и индустриальный сертификат выдавались сотрудниками НПП «Атамекен» через региональные палаты.

При поступлении жалоб на нарушения, незаконную выдачу или отказ в выдаче сертификата государственный контроль за деятельностью экспертов-аудиторов и специалистов НПП «Атамекен» осуществлялся Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

Сейчас в проекте закона предлагается утверждение Правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей Минис­терством промышленности и строительства. Ведение самого реестра также закрепляется за Минпромышленности. При этом контроль за действиями Минпрома не предус­матривается. При обжаловании решений Минпромышленности комиссия, которую собираются создавать под эгидой того же министерства с привлечением представителей госорганов и экспертов, будет рассматривать законность или незаконность решений. При данном раскладе получается, что вся процедура зациклена только на Министерстве промышленности и строительства.

Изначально идея реформы данной процедуры возникла именно из-за концетрации полномочий в руках одной организации – НПП «Атамекен» и сложностей отмены незаконно выданных сертификатов. В связи с чем процедура обжалования должна быть конкретно продумана.

Мы предлагаем следующий подход. В случае отказа во включении в реестр казахстанских товаропроизводителей обжалование решений осуществлять через постоянную апелляционную комиссию, наделенную полномочиями пересматривать решения о включении или исключении из реестра. Это обеспечит прозрачность процесса, объективность оценки и возможность защиты интересов предпринимателей.

При поступлении жалоб со стороны физических лиц, субъектов предпринимательства, государственных и правоохранительных органов – предусмотреть функцию государственного контроля за отечественным производителем, так как это предусмотрено Предпринимательским кодексом РК. Именно при таких реалиях будет возможность полностью проверить его на соответствие заявленным требованиям.

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, по нашему мнению, представляется наиболее подходящим для выполнения функций по проверке субъектов предпринимательства в части соответствия требованиям.

– Проект закона готовился без учета мнения предпринимателей. Почему отсутствие консультаций с бизнес-сообществом вызывает сомнения в целях реформы?

– Проекты такого масштаба требуют полноценного обсуждения с бизнесом. Изменения, затрагивающие тысячи производителей, должны широко освещаться в СМИ, обсуждаться в социальных сетях и сопровождаться встречами с предпринимателями в регионах. Каждое нововведение следует детально анализировать, учитывая его преимущества и недостатки. Прежде чем внедрять масштабные реформы, необходимо проводить пилотные проекты и только после этого принимать окончательные решения.

К сожалению, стремление быст­ро выполнить поручение Президента часто приводит к недостаточной проработке инициатив. В результате правила, которые должны упрощать жизнь предпринимателей, могут создать для них дополнительные трудности.

После рассмотрения закона в первом чтении по инициативе партии «Respublica» Министерство промышленности и строительства РК организовало обсуждение проекта Правил ведения реестра казахстанских производителей, к которым подключилось больше 600 производителей, а также представителей бизнес-ассоциаций.

– Как эти процедуры, на Ваш взгляд, должны проходить? Какие меры необходимы для поддержки МСБ?

– Поддержка малого и среднего бизнеса – ключевой приоритет экономической политики Казахстана. Именно МСБ формирует основу экономики и обеспечивает рабочие места для большинства населения.

Для успешного внедрения реформы, как я ранее говорил, необходимо провести пилотный проект в одной отрасли и одном регионе, чтобы выявить сильные и слабые стороны системы. Важно обсуждать все нововведения с бизнес-сообществом. Особое внимание стоит уделить региональным производителям, чьи голоса редко доходят до центра.

Необходимо вовлечь НПП «Атамекен» в качестве основного парт­нера по формированию единой позиции бизнеса и гарантировать, что разработанные правила станут инструментом поддержки предпринимательства, а не дополнительным барьером.

– Ранее эта процедура и была в ведении НПП «Атамекен». Вы настаиваете на том, что НПП должна и далее заниматься этой работой. Тем не менее в страну как поступала псевдооте­чественная продукция, так и поступает. Почему?

– Этот вопрос целесообразно задать уполномоченным органам, контролирующим перемещение товаров через границу страны. Если вспомнить заключение Высшей аудиторской палаты за 2023 год, в результате несвоевременного и недостаточного налогового и таможенного контро­ля потери бюджета составили 4,6 миллиарда тенге. Это касается КПН, НДС и ввозной таможенной пошлины. Аудитом также установлено завышение расхождения в зеркальной статистике с Китаем на 5,8 процента, или 1,4 миллиарда долларов. И это только выявленная часть расхождения данных статистики двух стран. Вместе с тем Казахстан торгует со 170 странами, и имеется часть расхождений, которым есть техническое объяснение в методах подсчета. Но долю теневого рынка нельзя исключать.

К сожалению, за годы независимости мы так и не смогли решить этот вопрос. В борьбе с теневыми потоками необходима принципиальная позиция всех задействованных органов, а также тесное международное сотрудничество. Часть импортных товаров выдавалась за отечественные, получали преимущества в регулируемых закупках. Мы помним скандал с завезенной формой для правоохранительных органов, на которую просто клеили этикетку «Произведено в Казахстане».

Никакая система контроля не гарантирует нам защиту от манипуляций и мошенничества, иногда играет роль человеческий фактор. Именно с целью минимизации подобных рисков мы хотим проработать все механизмы включения в реестр.

– Какая ситуация сегодня складывается с индустриальным сертификатом. Она аналогична с существующими другими?

– Индустриальный сертификат – это документ, который подтверж­дает, что бизнес действительно занимается производством продукции на территории Казахстана, сертификат свидетельствует о номенклатуре производства, производственных мощностях предприятия. С 2019 года НПП «Атамекен» выдала более 1 035 индустриальных сертификатов.

Существует ряд проблемных вопросов в данной процедуре, в частности она не оцифрована в полном объеме, не используются данные из других государственных источников, которые могли бы предоставлять важные сведения о количестве сотрудников, потреб­ляемых объемах электрической или тепловой энергии и так далее. В рамках экспертизы можно привлекать только экспертов из аккредитованных в НПП «Атамекен» ассоциаций, и стоимость их услуг может достигать 350 тысяч тенге. Однако ответственность отраслевых экспертов и НПП «Атамекен» не установлена законом. Сама процедура оспаривания законности выданного индустриального сертификата полностью не урегулирована.

Именно в этом причина проведения реформы подтверждения страны происхождения товаров.

– Резюмируя наше интервью, скажите, почему так важны эти поправки сегодня?

– В Послании народу Казахстана «Экономический курс справедливого Казахстана» Президент заявил, что государство обязано защищать отечественных произ­водителей. Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира, она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса. Принимаемый закон является важнейшим элементом поддерж­ки отечественных производителей, мы пересматриваем процедуры и отсекаем тем самым лжеотечественных переработчиков. Все меры государственной поддержки, преимущества в закупках должны доставаться только реально радеющим за страну предпринимателям, которые вложили свой труд, время и финансы в производство.

Вместе с тем механизмы и процедуры должны быть четкими, ясными и понятными. Это ключевой момент в развитии нашей промышленности, которая может получить новый виток развития в связи с принятием данного закона.