Страсти по реестру
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Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам определения страны происхождения товаров, цель которых – упростить и сделать более прозрачной систему определения статуса отечественного производителя. В связи с этим предлагается создать реестр товаров казахстанского происхождения. Но до этого, по мнению депутата Мажилиса Айтуара Кошмамбетова, необходимо подзаконные нормативные акты тщательно проработать до второго чтения. С чем это связано? Об этом он рассказал в интервью «КП».