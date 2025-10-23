Стратегическое партнерство укрепляется

Ануар Калмыков

Казахстан и Россия намерены довести объем двусторонней торговли до 30 млрд долларов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетил Москву с официальным визитом.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг воп­росов казахско-российского стратегического партнерства и союзничества, основанного на многолетних традициях дружбы, взаимного уважения и взаимопонимания, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоя­щему 12 ноября государственному визиту Президента ­Касым-Жомарта­ Токаева в Российскую Федерацию.

– Доверительные контакты между нашими президентами играют ключевую роль в развитии двусторонних связей. Регулярный диалог на высшем уровне задает динамику всему комплексу сотрудничества и обеспечивает последовательное продвижение совместных инициатив, – отметил Ермек Кошербаев.

В свою очередь Сергей Лавров подтвердил поступательность политического диалога, основанного на принципах стратегического партнерства и добрососедства, а также подчеркнул особые отношения лидеров двух стран, которые придают необходимую динамику всему комплексу казахско-российского сотрудничества.

Стороны подробно рассмот­рели вопросы укрепления межрегиональных и приграничных связей, расширения торгово-экономического и инвестицион­ного взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. Отмечено, что данные направления способствуют формированию устойчивых производственных связей и укреплению продовольственной и энергетической стабильности.

– Россия остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером. По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота превысил 28 миллиардов долларов, что стало новым рекордным показателем. Поставлена амбициозная задача – довести уровень двусторонней торговли до 30 миллиардов долларов. В прошлом году Россия стала крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику с объемом инвестиций 4 миллиарда долларов, – заявил глава МИД РК.

В данном контексте собеседники подчеркнули важную роль в развитии двустороннего взаимодействия межправительственной комиссии по сотрудничеству, отраслевых подкомиссий и форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Отдельной темой переговоров стало дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей, которые традиционно занимают особое место в казахско-российских отношениях. Проведение Дней культуры Казахстана и казахстанских регионов в России, а также российских регионов – в Казахстане наряду с открытием Аллеи вечной дружбы Казахстана и России и филиалов МГИМО­ в Астане и КазНУ имени аль-Фараби в Омске наглядно отражают стремление к укреплению добрососедства между народами.

Также обсуждены подходы к дальнейшему совершенствованию механизмов многостороннего взаимодействия и укреплению архитектуры региональной безопасности, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Министры выразили уверенность, что итоги переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению доверительного диалога и практического сотрудничества между Казахстаном и Россией, подчеркнув символичность состоявшейся встречи в день 33-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Также стороны подтвердили намерение продолжать курс на развитие всестороннего стратегического партнерства, направленного на обеспечение мира, устойчивости и процветания в Евразийском регионе.

