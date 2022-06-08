Фото очевидцев
Происшествия
Студент погиб во время съемок видео для TikTok в Актау

Студент колледжа утонул в Актау. Трагедия произошла на пирсе в 15 микрорайоне 7 июня во второй половине дня. Водолазная группа спасателей продолжает поиски тела погибшего. Об этом сообщает ДЧС Мангистауской области.

"Молодой человек 2004 года рождения, студент первого курса одного из колледжей города, уроженец Бейнеуского района утонул в море близ 15 микрорайона Актау. По сообщению спасателей, группа студентов снимала видео для TikTok, один из них прыгнул в воду с пирса и уже не вынырнул. Поиски тела продолжаются", – передает Lada.kz

 

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