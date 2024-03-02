Студент спасся от грабителей, забежав в магазин

Происшествия
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Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Актобе задержали подозреваемых в попытке грабежа молодого человека в магазине, сообщает Polisia.kz.

«Двое неизвестных требовали у 22-летнего студента деньги и вещи. Парню удалось вырваться и забежать в магазин. Злоумышленники ворвались в магазин за ним, избили и пытались забрать потерпевшего с собой», - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность и задержали двух подозреваемых: 18-ти и 19-летних парней.
По факту грабежа проводится досудебное расследование.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.

 

#Актобе #грабеж

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