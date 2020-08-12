Студентам зарубежных вузов помогут с переводом в казахстанские университеты

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы, но из-за пандемии коронавирусной инфекции не могут выехать по месту обучения, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Большинство зарубежных вузов перешли на дистанционную форму обучения, однако часть вузов не может предоставить услуги по дистанционному обучению. Студентам, которые не могут выехать из страны для продолжения обучения из-за пандемии, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию", – говорится в сообщении.
При этом, по информации МОН РК, формат данной процедуры упрощается. Студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приемную комиссию вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме.
Для поддержки указанной категории граждан в МОН организована горячая линия (74-16-24), куда можно обращаться с 9:30 до 18:30 часов в будние дни.