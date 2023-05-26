Студентка покончила с собой из-за тройки в Кокшетау

Происшествия, Образование
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В городе Кокшетау студентка колледжа покончила с собой из-за плохой оценки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Фото: Kazpravda.kz

18-летняя студентка 4-го курса педагогического колледжа мечтала, что скоро пойдет работать по специальности – учитель английского начальных классов. Испортила всё тройка по профильному предмету.

Повешенную студентку нашла в сарае около дома ее младшая сестра. 14-летняя девочка даже перерезала веревку и спустила тело на землю. Но было поздно. Перед смертью студентка написала матери SMS, где просила прощения. Призналась, что старалась учиться, но ее оценили несправедливо.

Теперь родные считают, что их дочь просто довели.

«Пусть они ответят за то, что довели мою девочку до такого. Это ужас просто. За что умерла? За какую-то оценку, которую пожалели? Неужели они так сильно ненавидели мою дочь? Пусть накажут всех, мы этого не оставим», – говорит мать девушки.

В колледже говорят, конфликтов со студенткой никогда не возникало. А тройку даже дали исправить.

«Была возможность пересдать, я попросила прийти 23 мая, на следующий день, к двум часам. Когда мы подошли к столу, и я уже хотела отдать, она у меня спросила: «Это тот же самый, что и вчера, тест?» Я говорю: «Нет, это уже другой вариант текста», потому что я предупреждала, что он будет другой. Тогда она сказала, что его сдавать не будет. Я сказала: «Ну хорошо». Что я еще могу сказать», – вспоминает педагог.

Педагог уверяет: третий шанс пересдать в тот же час выбила для девушки ее мать. Студентка должна была прийти на следующий день.

«Начато досудебное производство по статье 105 Уголовного кодекса Казахстана, это доведение до самоубийства. Предварительно установлено, что девушка совершила суицид, о чем свидетельствует оставленная записка. В настоящее время расследование данного уголовного дела продолжается», – прокомментировала официальный представитель пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области Асем Абдирахманова.

Родители просят проверить, насколько этичны были педагоги с их дочерью. Но пока ни о какой служебной проверке в колледже речи нет.

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