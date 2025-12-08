Суд обязал костанайский салон вернуть клиентке 1,2 млн тенге

Суд,Потребительский рынок
68
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также салон был привлечён к административной ответственности

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Летом 2025 года горожанка оплатила 1 200 000 тенге за консультативно-диагностические и дерматокосметологические услуги, однако не получила обещанного эффекта и обратилась с требованием о расторжении договора. Салон проигнорировал претензию, после чего она обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей, сообщает Kazpravda.kz📌 со ссылкой на Минторговли

Проверка департамента выявила отсутствие ответа на претензию, за что салон был привлечён к административной ответственности. Также вынесено предписание о внесении изменений в договор и исключении условий, ущемляющих права потребителей, включая запрет на возврат денег. Потребителю было рекомендовано обратиться в суд.

В ходе судебного разбирательства установлено, что салон проводил дерматокосметологические процедуры без обязательной лицензии, поскольку они относятся к медицинской деятельности. Суд обязал вернуть потребителю всю уплаченную сумму.

«Этот случай ещё раз показывает, что предприниматель обязан соблюдать требования закона, а потребитель имеет право на качественную и безопасную услугу. Департамент последовательно защищает права жителей области и усиливает контроль за рынком», - отметил и.о. руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области Куаныш Акижанов.

С начала этого года в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области поступило 1 452 обращения. Из них 717 письменные, 106 через Telegram-бот, 269 на горячую линию, 360 граждан приняли специалисты на личных приёмах. Потребителям возмещено более 62,7 млн тенге.

В рамках государственного контроля проведено 73 проверки. По итогам внеплановых мероприятий 16 предпринимателей получили предупреждения, 44 получили штрафы на общую сумму 1 397 000 тенге.

#суд #Костанай #услуги #Минторговли #салон

Популярное

Все
«Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом»
«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге
Боевое столкновение произошло на границе Тайланда и Камбоджи
Президент Ирана посетит Астану с официальным визитом
В ОАЭ открыли два новых грандиозных музея
Удорожание госконтрактов взяли под контроль: Минфин ужесточил правила закупок
В Джидде прошел Чемпионат Азии среди юниоров по триатлону
Грязная вода затопила Лувр в Париже
Суд обязал костанайский салон вернуть клиентке 1,2 млн тенге
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Не только помощь, но и образ жизни
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Предпраздничное подорожание отменяется
Поджигатель ТРЦ в Жаркенте получил тюремный срок
В Шымкенте вынесли приговор подростку, убившему мать двоих …
Суд в Шымкенте завершил дело о нападении подростка на водит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]