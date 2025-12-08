Также салон был привлечён к административной ответственности

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Летом 2025 года горожанка оплатила 1 200 000 тенге за консультативно-диагностические и дерматокосметологические услуги, однако не получила обещанного эффекта и обратилась с требованием о расторжении договора. Салон проигнорировал претензию, после чего она обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Проверка департамента выявила отсутствие ответа на претензию, за что салон был привлечён к административной ответственности. Также вынесено предписание о внесении изменений в договор и исключении условий, ущемляющих права потребителей, включая запрет на возврат денег. Потребителю было рекомендовано обратиться в суд.

В ходе судебного разбирательства установлено, что салон проводил дерматокосметологические процедуры без обязательной лицензии, поскольку они относятся к медицинской деятельности. Суд обязал вернуть потребителю всю уплаченную сумму.

«Этот случай ещё раз показывает, что предприниматель обязан соблюдать требования закона, а потребитель имеет право на качественную и безопасную услугу. Департамент последовательно защищает права жителей области и усиливает контроль за рынком», - отметил и.о. руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области Куаныш Акижанов.

С начала этого года в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области поступило 1 452 обращения. Из них 717 письменные, 106 через Telegram-бот, 269 на горячую линию, 360 граждан приняли специалисты на личных приёмах. Потребителям возмещено более 62,7 млн тенге.

В рамках государственного контроля проведено 73 проверки. По итогам внеплановых мероприятий 16 предпринимателей получили предупреждения, 44 получили штрафы на общую сумму 1 397 000 тенге.