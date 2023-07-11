Январские события: оглашен приговор участникам нападения на аэропорт Алматы

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Суд вынес приговор участникам нападения на аэропорт Алматы в январе 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам города.

Фото: Kazpravda.kz

На скамье подсудимых оказались Т., Н., Д., Ш. и К.

Т. обвиняли в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 272 Уголовного кодекса РК).

Н. судили за организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 272 УК), угон автомашины без цели хищения (пункт 3 части 2 уголовной статьи 200), грабеж (часть 1 уголовной статьи 191), нападение на здания и средства сообщения и связи, их захват, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 уголовной статьи 269).

Д., Ш. и К. обвинялись в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК) и нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи, их захвате, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 уголовной статьи 269). Кроме того, Д. обвиняли в угоне автомашины без цели хищения (пункт 3 части 2 уголовной статьи 200).

5 января 2022 года Т. и Н. организовали массовые беспорядки в аэропорту Алматы, сопровождавшиеся погромами, поджогами и разрушением имущества. В воздушной гавани к ним присоединились Д., Ш. и К.

"Узнав, что в Алматы планируется прилет военного контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подсудимые решили воспрепятствовать этому. Они напали на диспетчерскую службу аэропорта и захватили её. Чтобы не допустить посадки самолетов ОДКБ, под угрозой насилия они потребовали отключить освещение взлетно-посадочной полосы. Подсудимые также угнали автомобили и открыто похитили служебные радиостанции", – установил суд.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

Однако по итогам слушания суд признал всех пятерых виновными.

Т. назначено 4 года лишения свободы. Н., Д., Ш. и К. получили по 8 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.

Напомним, апреле этого года по делу о январских событиях был осужден экс-глава линейного отдела полиции аэропорта Алматы. 

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