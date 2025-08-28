Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Асламбек Мергалиев, председатель Верховного суда РК
В 1995 году на всенародном референдуме казахстанцы сделали осознанный и исторически значимый выбор в пользу построения демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Для судебной системы Основной закон страны имеет особое значение. Именно суды призваны стоять на страже конституционных ценностей, воплощенных в законах, обеспечивая их неукоснительное соблюдение.