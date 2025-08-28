Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в справедливости суда, где он сможет найти действенную защиту. За три десятилетия Конституция укрепила независимость судебной системы, создала условия для динамичного развития институтов гражданского общества и повысила эффективность защиты конституционных прав граждан. Потенциал Конституции, заложенный в ее принципах, продолжает оставаться драйвером для активных реформ в стране, в том числе и судебной системы.

Конституция, принятая 30 августа 1995 года, установила фундаментальные положения, касающиеся организации судебной системы как самостоятельной ветви государственной власти: правовой статус судей, единую систему судебных органов, принципы правосудия, финансирование судов и другие важные положения. Конституционные положения о судебной власти и гарантиях ее осуществления получили свое закрепление и развитие в имеющем силу Конституционного закона Указе Президента «О судах и статусе судей в Респуб­лике Казахстан» от 20 декабря 1995 года.

Далее в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей РК» от 25 декабря 2000 года были принципиально разрешены и сформулированы прогрессивные идеи о судебной власти и гарантиях ее осуществления, обеспечен конституционный принцип сдержек и противовесов. Предпосылками дальнейшего реформирования судебной системы являлись требования расширения демократизации правосудия. Это нашло отражение в Законе «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» от 7 октября 1998 года, который ввел в уголовный процесс присяжных заседателей.

Суд присяжных заседателей играет важную роль в утверждении основных принципов уголовного процесса: равноправия и состязательности сторон, презумпции невиновности. Данный инс­титут преодолевает недоверие общества к правосудию и является важным фактором, формирующим общественное правосознание.

Очередной этап судебно-правовой реформы ознаменован внесением поправок в Конституцию в 2007 году, которыми санкционирование ареста и содержания под стражей отнесено к исключительной компетенции суда. Это важнейшее свидетельство приверженности государства общепризнанным стандартам в области защиты прав человека.

В рамках имплементации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах в 2022 году в статью 15 Конституции внесена поправка, запрещающая смертную казнь. Кроме того, конституционные изменения затронули ряд правовых институтов и включали восстановление деятельности Конституционного суда, расширение полномочий Парламента, запрет на партийную принадлежность Президента и конституционализацию правозащитных инс­титутов. Тем самым конституционная реформа 2022 года придала новый импульс развитию нашей страны, утвердив принцип верховенства закона и защиты прав человека.

Совершенствование судебной системы, обусловленное потребностями и запросами общества, нацелено на усиление независимости судей, улучшение качества правосудия и повышение доверия к суду. В рамках поручений Главы государства усилена институциональная независимость судебной ветви власти. Законодательно гарантирован минимальный размер бюджета судебной системы, который теперь распределяется органом судейского самоуправления.

Для исключения рычагов давления со стороны силовых органов полномочие по даче санкции на проведение негласных мероприятий в отношении судей от областных прокуроров передано Генеральному прокурору. В ведение Высшего судебного совета переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий судей.

Внедрен новый механизм проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судья допустил грубую ошибку. Инс­титут оценки судей совершенствуется с упором на повышение качества отправления правосудия.

Заработала административная юстиция. Сейчас граждане и предприниматели выигрывают 57% дел против государственных органов, тогда как раньше этот показатель не превышал 15%.

Усилена роль апелляционной инстанции, которая перестала возвращать дела. Теперь апелляционные суды сами ставят точку по правилам суда первой инстанции. Данная мера повышает ответственность судей обеих инстанций за принимаемое решение и способствует обеспечению единообразия судебной практики.

Расширена подсудность суда присяжных. Отбор кандидатов в присяжные заседатели полностью автоматизирован. В число задач гражданского судопроизводства наравне с законностью включена справедливость.

В гражданском процессе создаются дополнительные условия для примирения сторон. Суды избавлены от ряда излишних судебных процедур, что позволяет более оперативно и эффективно разрешать дела. При согласии сторон спор можно передать на рассмотрение суда МФЦА.

Внедрены досудебный протокол, «образцовое» решение, экстерриториальная подсудность. Все семейные споры, где затрагиваются интересы детей, переданы в подсудность ювенальных судов. Введена возможность предоставления отсрочки по уплате госпошлины при подаче исков в суд.

С 1 июля 2025 года заработали три самостоятельных кассационных суда. Предварительный отбор жалоб исключен, граждане получили прямой доступ в кассацию. Теперь все жалобы рассмат­риваются коллегиально в судебном заседании с приглашением сторон.

В нынешних реалиях изменилась и роль Верховного суда, который сосредоточится на основных задачах, указанных в статье 81 Конституции. Первая задача Верховного суда как высшего судебного органа по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, – в исключительных случаях обеспечить пересмотр вступивших в законную силу судебных актов после кассации. Производство в Верховном суде будет возбуждаться по представлению судьи ВС или протесту Генерального прокурора.

Вторая задача – в предусмотренных законом случаях Верховный суд рассмат­ривает отнесенные к его подсудности судебные дела. Например, это административные дела об оспаривании решений и действий (бездействия) Центральной избирательной комиссии, Центральной комиссии референдума.

Третья задача – разъяснения по воп­росам судебной практики. Эта работа долгое время оставалась на втором плане из-за высокой нагрузки, связанной с рассмотрением кассационных ходатайств, и сейчас будет значительно активизирована.

В условиях реформирования судебной системы Конституция продолжает оставаться фундаментальным документом, определяющим направления и принципы развития судебной системы, обеспечивая ее соответствие стандартам правового государства. Реализуемая реформа направлена на обеспечение доступности, независимости и эффективности правосудия.

Однако повышение правовой культуры рождает новые требования к судебной системе, и общество справедливо продолжает требовать улучшений. Именно поэтому в центре всех реализуемых инициатив находятся человек, отечественный бизнес и иностранные инвесторы.

Сравнение результатов независимого обследования Бюро национальной статистики свидетельствует о повышении уровня доверия населения к судебным органам с 55% в 2023-м до 60,5% в 2025 году. Считаем, что такая тенденция отражает эффективность проводимых реформ, направленных на эффективную защиту конституционных прав граждан и повышение прозрачности деятельности судов.