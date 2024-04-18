Судебное следствие по делу Бишимбаева подходит к концу

Об этом заявила судья Айжан Кульбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Сегодня Бишимбаев отказался сообщать суду пароль от своего телефона.

Участники процесса собирались перейти к исследованию диктофонных записей Салтанат Нукеновой. Поскольку аппарат требовал зарядки, судья объявила перерыв до 22 апреля.

«Дополнения к судебному следствию прошу предоставить 22-23 апреля, чтобы у суда была возможность подготовиться к судебным прениям», – добавила Кульбаева.

Напомним, сегодня врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева. Рекомендация использовать нашатырный спирт из уст врача не звучала, как утверждал Бишимбаев ранее.

Кроме того, в суде исследовали телефон второго подсудимого Бахытжана Байжанова. Он обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о тяжком преступлении, и свою вину не признает.

Гособвинитель в его телефоне обнаружил ряд фотографий дверей, мебели с повреждениями, которые Байжанов должен был устранять. По словам Байжанова, «всем понятно было, что это делает Бишимбаев».