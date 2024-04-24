Судья и пристав осуждены за взятку в Алматинской области

Они получили 2 млн тенге за изменение наказания для насильника малолетней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Илийским районным судом Алматинской области оглашен приговор в отношении судьи Талгарского районного суда Байгалиева А.Б. и пристава этого же суда Раймбекова К.Ж., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

"Судья признан виновным в получении взятки в размере 2 млн тенге при посредничестве судебного пристава за изменение условий прохождения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней", - рассказали в Антикоре.

Байгалиев осужден к 4 годам лишения свободы, его посредник Раймбеков - к штрафу в размере 20 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы, пояснили в Антикоррупционной службе.