Проект осуществляется силами ТОО «Север Агро LTD» при поддержке АО «СПК «Солтүстік». Ферма рассчитана на 400 голов лошадей породы мугалжар. Поступление первой партии – 200 обученных к дойке кобыл – ожидается до конца июля.

Завод будет производить от 12 до 40 тонн сухого молока в год. Планируется экспорт продукции в Германию и Китай.

Сухое кобылье молоко обладает высокой биологической ценностью, используется в детском питании, косметике и фармацевтике; особый спрос на него – за рубежом.