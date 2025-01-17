Супруги из Павлодара помогали телефонным мошенникам

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Оперативные мероприятия проведены сотрудниками киберполиции области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД.

«В съемной квартире выявлено 5 устройств sim-box с 8 слотами в каждом с установленными sim-картами казахстанских операторов сотовой связи. С их помощью создавались виртуальные абонентские номера, которые использовались для совершения интернет-мошенничеств на территории республики. Кроме того, изъято 4 роутера и 53 sim-карты казахстанских и зарубежных сотовых операторов. Задержанные доставлены в полицию. Как установлено, в их задачи входило еженедельно менять sim-карты в обслуживаемых боксах. Ведется следствие», — сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Департаментом по противодействию киберпреступности МВД совместно с операторами сотовой связи продолжается активная борьба с мошенниками и их пособниками. Всего с начала года заблокировано более 9 тысяч номеров, с которых осуществлено свыше 200 тысяч звонков.

Сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности задержано 28 интернет-мошенников, 3 «оператора» sim-box станций, изъято 7 sim-box устройств и 285 sim-карт различных сотовых операторов.



