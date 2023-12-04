Супруги-журналисты Северные осуждены за вымогательство

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Кунапия Гульмира
корреспондент

Наказание для Наргиз Северной отсрочено на 5 лет в связи с наличием малолетнего ребенка

Фото: Kazpravda.kz

Владимир и Наргиз Северные обвинялись в неоднократном вымогательстве в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

Судом установлено, что Владимир Северный с целью совершения вымогательства, неоднократно публиковал материалы негативного характера о деятельности ТОО «Б», руководителем которого является Ф.

В апреле текущего года в одном из ресторанов Алматы Владимир и Наргиз в завуалированной форме потребовали от Ф. 15 млн тенге за прекращение публикации негативных материалов в отношении деятельности ТОО «Б».

Позже, при получении от Ф. части суммы в 5 млн тенге, супуруги были задержаны.

Кроме того, в июне 2019 года Наргиз Северная, опубликовывая в соцсетях посты, фото и видеоматериалы негативного характера о деятельности кофейни в Алматы, потребовала от руководителя данной кофейни Д. 500 тыс. тенге за непередачу этих материалов в газету. Спустя время, она получила от Д. часть указанной суммы в размере 200 тыс. тенге.

Прокурор просил признать журналистов виновными в совершении преступления по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК, с назначением каждому из подсудимых по 11 лет лишения свободы.

Суд признал Владимира Северного виновным в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ст. 194 ч. 4 п. 2 УК) и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Вместе с тем, в части предъявленного обвинения по эпизоду с потерпевшим Д., он оправдан в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава уголовного правонарушения.

Наргиз признана виновной в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере (ст. 194 ч. 4 п. 2 УК) и ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В соответствии с частью 1 статьи 74 УК исполнение наказания отсрочено на 5 лет в связи с наличием малолетнего ребенка, добавили в суде. 

#суд #приговор #журналисты #супруги #Северные

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