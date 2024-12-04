Свобода в танце: звезды балета выступили в Астане

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Вечер ознаменовала премьера балета Валентино Цукетти Souvenir de Danse, которая теперь пополнит репертуар столичного театра. Казахстанская публика в этот вечер также имела возможность насладиться одноактным балетом Into the Hairy от израильского творческого коллектива L-E-V.

Souvenir de Danse, созданный балетмейстером Валентино Цукетти, основан на музыке Петра Чайковского. Хореограф объединил три пары танцовщиков, каждая из которых рассказала свою уникальную историю любви через язык танца.

Зрители с восхищением наблюдали за хрупкостью и утонченностью дуэта Сары Лэмб и Риочи Хирано из Королевского балета Лондона. Казахстанские артисты, ведущий солист «Астана Опера» Бахтияр Адамжан и солистка театра Анастасия Заклинская, привнесли в постановку выразительность и большую экспрессию.

Завершила трио пар красота исполнения Алехандро Вералеса из Лондонского городского балета и Марии Барановой, ведущей солистки Баварского государственного балета. Музыкальное сопровождение создал струнный оркестр театра под руководством дирижера Элмара Бурибаева.

«Привезти сюда, в Астану, новое хореографическое произведение, специально созданное для Freedom Festival, было большой радостью. А особенным его делает тот факт, что я создал его специально для Казахстана с идеей связать европейское классическое наследие с наследием казахского балета. Это возможность объединить культуры воедино в балете», – рассказал Валентино Цукетти.

Также хореограф добавил, что в своей карьере он имел возможность провести время на различных международных балетных конкурсах в разных странах мира, где всегда встречал артистов балета из Казахстана, особенно артистов-мужчин. Поэтому он знал, что казахская школа балета всегда имела высокий уровень и очень мощных, атлетичных артистов.

«Сегодня утром у меня была возможность посмотреть балетную труппу «Астана Опера» и это артисты высочайшего уровня. 90% из них пришли из казахстанских балетных школ. Это свидетельство великолепной выучки и традиций балета здесь, в Казахстане. Мы работаем вместе с Валентино Цукетти в Королевском оперном театре в Лондоне. Но как с постановщиком, это мой первый опыт взаимодействия с ним. Что до моей партнерши по танцу Сары Лэмб, то мы выступаем вместе уже на протяжении долгого времени, примерно 15 лет. Это было очень увлекательно, думаю, что мы втроем отлично сработались», – поделился Риочи Хирано.

Вторая часть вечера была посвящена одноактному балету Into the Hairy от театра L-E-V, основанного израильским хореографом Шарон Эяль.

Постановка, выполненная в черно-красном освещении, пленила своей атмосферой. Медитативный танец на музыку Koreless «затянул» зрителей в мир чувств и размышлений, и было ощущение, что находишься между абстракцией и реальностью.

Так, Шарон Эяль в очередной раз подтвердила свою репутацию новатора. Ее труппа впечатлила казахстанскую публику, открыв новые грани современного танца.