Свора бродячих собак едва не загрызла ребенка в Актобе

Бродячие собаки едва не загрызли ребёнка в Актобе. Девочка возвращалась из школы, когда на неё напала агрессивная стая. Псы так терзали свою жертву, что школьнице пришлось наложить десятки швов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Алтынгуль Жарылгапова до сих пор может отойти от шока. В минувший четверг она едва не потеряла дочь. Подросток возвращалась вечером со школы, внезапно на неё напала свора собак. Агрессивные животные повалили школьницу на землю и искусали. Девочка едва успела прикрыть лицо и шею. Происходящее увидели соседи, они буквально спасли ребёнка от смерти.

«Если бы просто укусили и убежали, но они будто хотели её убить. На ребенке не было живого места, только лицо и шея остались нетронутыми. Если бы сосед не подбежал, то мою дочь просто бы загрызли насмерть», – рассказывает с ужасом мать пострадавшей Алтынгуль Жарылгапова.

После произошедшего дочь не может спать по ночам, а одно лишь упоминание о собаках вызывает у неё истерику, рассказывает Алтынгуль. Девочка всё еще в больнице, ей наложили 24 шва.

Как сообщил заведующий отделением травматологии и нейрохирургии Актюбинской областной детской больницы Куантай Махамбетов, у девочки «укушенные раны головы, плеча, предплечья, спины, обеих бёдер, голени. Есть рваные раны, на которые были наложены наводящие швы, чтобы не было обезображивания. И получает антирабический гамма-глобулин».

В этом году бездомные собаки и кошки заполонили Актобе, жалуются горожане. Проблему признают и власти, но говорят, что решить её не могут. Отстреливать бродячих животных запрещено законом. По новым правилам их нужно отловить для вакцинации и стерилизации и устроить на передержку. Вот только в Актобе работает только один частный приют. Но главное – в бюджетном классификаторе нет такой статьи расходов. Соответственно, деньги на эти цели выделить не могут.

«В бюджетном классификаторе должно быть указано «Отлов и временное содержание и стерилизация бродячих животных». Но сейчас этого нет. Имеется такая статья расходов, как отлов и отстрел. Но закон запрещает отстрел бродячих животных. Соответственно, нужно менять данные в бюджетном классификаторе», – пояснил Иса Базаров, заместитель руководителя управления ветеринарии Актюбинской области.

С просьбой внести корректировки в документацию местные власти обращались в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, но ответа на запрос до сих пор не получили.

Тем временем мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию и требует привлечь к ответственности специалистов, которые занимаются отловом.