Связь на трассах Казахстана улучшат без привлечения бюджетных средств

Инфраструктура

Финансирование проекта возьмет на себя АО «Транстелеком»

Фото: МинИИ

Более 40 тыс км республиканских и областных автомобильных дорог Казахстана планируют обеспечить мобильной связью. Для этого в стране построят свыше 500 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций, передает Kazpravda.kz.

Ход проекта обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслана Мадиева. В нем приняли участие представители АО «Транстелеком» и операторы мобильной связи.

Стороны рассмотрели вопросы строительства телекоммуникационной инфраструктуры, совместного использования новых объектов и взаимодействия между инвестором и сотовыми операторами.

«Покрытие мобильной связью республиканских автомобильных дорог планируется завершить до конца 2026 года, областных – до конца 2027 года», – сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Всего проект охватит более 40 тыс км дорог. Для устойчивого радиосигнала планируется построить свыше 500 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций.

Финансирование проекта возьмет на себя инвестор – АО «Транстелеком». Бюджетные средства для его реализации привлекать не планируется.

#дороги #технологии #связь

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