Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С апреля прошлого года в стране по инициативе Главы государства проводится общереспубликанская акция «Таза Қазақстан».



Он отметил, что сегодня можно с уверенностью сказать, что акция «Таза Қазақстан» приобрела поистине всенародный и масштабный характер. К акции присоединились все регионы. В целом, по стране было проведено 183 экологических мероприятия, в которых участвовали более 6,2 млн человек, в том числе 229 тысяч волонтеров.



В результате было собрано свыше 1,1 млн тонн мусора, высажено порядка 1,6 млн саженцев.

«Отмечу, что проект охватил широкий спектр мероприятий: уборка территорий и дворов («Таза өлке», World Clean Up Day, «Өнегелі ұрпақ»); посадка зеленых насаждений («Жасыл аймақ», Всеказахстанскиий день посадки леса), благоустройство историко-культурных памятников («Киелі мекен»), а также очистка набережных рек, озер и водоемов («Мөлдір бұлақ», «Чистые берега»)», - написал он в своем телеграм-канале.

Значимым достижением, по его словам, стало сокращение количества несанкционированных свалок. Если в 2018 году было выявлено 8,7 тыс. свалок и ликвидировано 57%, то в 2024 году зафиксировано порядка 4,8 тыс. свалок, из которых устранено уже 93%.



В июне прошлого года был запущен чат-бот @TazaQazBot, позволяющий гражданам сообщать о фактах нарушения экологического законодательства. С начала его работы поступило 15 806 заявок, из которых 14 417 уже исполнено, 302 находятся на рассмотрении.



В этом году мероприятия «Таза Қазақстан» уже стартовали в южных и западных регионах. Проведено 11 экологических мероприятий, в которых приняло участие более 223 тысяч человек, в том числе свыше 11,6 тысяч волонтеров.



В результате собрано более 7,6 тыс. тонн мусора, очищено 385 тыс. га территории и высажено порядка 74,1 тыс. зеленых насаждений.