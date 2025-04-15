Свыше 1,1 млн тонн мусора убрали в Казахстане за год

Таза Казахстан
65

Советник – пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай подвел итоги акции «Таза Қазақстан» за год, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С апреля прошлого года в стране по инициативе Главы государства проводится общереспубликанская акция «Таза Қазақстан». 

Он отметил, что сегодня можно с уверенностью сказать, что акция «Таза Қазақстан» приобрела поистине всенародный и масштабный характер. К акции присоединились все регионы. В целом, по стране было проведено 183 экологических мероприятия, в которых участвовали более 6,2 млн человек, в том числе 229 тысяч волонтеров.

В результате было собрано свыше 1,1 млн тонн мусора, высажено порядка 1,6 млн саженцев.

«Отмечу, что проект охватил широкий спектр мероприятий: уборка территорий и дворов («Таза өлке», World Clean Up Day, «Өнегелі ұрпақ»); посадка зеленых насаждений («Жасыл аймақ», Всеказахстанскиий день посадки леса), благоустройство историко-культурных памятников («Киелі мекен»), а также очистка набережных рек, озер и водоемов («Мөлдір бұлақ», «Чистые берега»)», - написал он в своем телеграм-канале.

Значимым достижением, по его словам, стало сокращение количества несанкционированных свалок. Если в 2018 году было выявлено 8,7 тыс. свалок и ликвидировано 57%, то в 2024 году зафиксировано порядка 4,8 тыс. свалок, из которых устранено уже 93%.

В июне прошлого года был запущен чат-бот @TazaQazBot, позволяющий гражданам сообщать о фактах нарушения экологического законодательства. С начала его работы поступило 15 806 заявок, из которых 14 417 уже исполнено, 302 находятся на рассмотрении.

В этом году мероприятия «Таза Қазақстан» уже стартовали в южных и западных регионах. Проведено 11 экологических мероприятий, в которых приняло участие более 223 тысяч человек, в том числе свыше 11,6 тысяч волонтеров.

В результате собрано более 7,6 тыс. тонн мусора, очищено 385 тыс. га территории и высажено порядка 74,1 тыс. зеленых насаждений.

«Несомненно, все эти цифры и достижения наглядно подтверждают значимость инициативы Президента. Как подчеркнул Глава государства, «Таза Қазақстан» – это не одноразовая акция. Она должна стать доброй традицией, изменить отношение наших соотечественников к окружающей среде, воспитать у подрастающего поколения заботу и любовь к родной земле», - добавил он.

#итоги #Таза Казахстан

Популярное

Все
Незнание законов не освобождает от... профессии
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
От Ташкента до Москвы
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Говорят правнуки солдат Победы
Когда наука – это призвание
В Европе прошли Дни искусства Приаралья
Определены четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025
Создан Совет по профилактике наркомании
Будущее глобального углеродного рынка
Как увлечь ребенка чтением
Дети ушли, чтобы вернуться в новую школу
Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
С перспективой трудоустройства
Насильно мил не будешь
Противоправный контент будет заблокирован
Отдаленный район получит импульс развития
Три юбилея Тамары Ткаченко
Алаколь грозит подтоплением
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Праздник, объединивший народы и страны
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Перешагнул вековой рубеж
Ставить и достигать цели
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата

Читайте также

«Таза Қазақстан»: жители столицы провели субботник
«Таза Қазақстан»: представители финансового сектора столицы…
Малыш из Атырау получил благодарность от Президента
Свыше 70 новых скверов обустроят в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]