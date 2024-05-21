Свыше 12,5 тыс. грантов выделят абитуриентам из пострадавших от паводков регионов

Число выпускников школ в этом году составляет 188 245 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане началось проведение Единого национального тестирования. Как проводится главный экзамен для выпускников, в том числе в регионах, пострадавших от паводков, рассмотрели на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz.

Как доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, c 16 мая в 14 регионах начато проведение ЕНТ, которое продолжится до 5 июля.

В шести регионах, где объявлено ЧС - Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Костанайская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, ЕНТ будет проводиться с 25 мая до 12 июля, при этом прием заявлений для этих регионов был продлен до 20 мая.

По итогам четырех дней, в 29 пунктах тестирование прошли более 7 тыс. абитуриентов.

Число выпускников школ в 2024 году составляет 188 245 человек. Количество поданных заявлений – 330 116, с учетом двух попыток, из них 293 186 – выпускники школ текущего года, в том числе 59 799 заявлений от выпускников из 6 регионов, пострадавших от паводков.

Тестируемые подают заявление в онлайн режиме на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz, самостоятельно выбирают дату, время и пункт тестирования. Для контроля соблюдения правил проведения ЕНТ и академической честности утвержден соответствующий приказ.

В целях поддержки выпускников школ из 6 регионов, пострадавших от паводков, принимаются меры по выделению грантов в виде квоты в размере 20% (или 12 528 грантов) от общего объема государственного образовательного заказа, что обеспечит их полный охват и позволит участвовать в конкурсе по всем направлениям подготовки.

Совместно с образовательными центрами страны организованы бесплатные онлайн-уроки для выпускников школ. В период подготовки к ЕНТ проведено более 200 урок по всем его предметам, заключил министр.