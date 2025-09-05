Фото: ДП ВКО

По данным пресс-службы областного департамента полиции, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2025» с помощью беспилотника с высоты в двух районах были обнаружены плантации дикой конопли. Общая площадь превысила 20 га. Все кусты были срезаны и уничтожены.

Как подчеркнули в департаменте, конопля, или каннабис, служит сырьем для получения таких наркотиков, как марихуана и гашиш. В ВКО сотрудники по борьбе с наркобизнесом на системной основе ликвидируют плантации с наркосодержащим растением.