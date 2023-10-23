Свыше 200 мероприятий проведут в Астане ко Дню Республики

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территории жилых массивов, в организациях образования и т. д.

Фото: Kazpravda.kz

В рамках празднования Дня Республики в столице запланировано проведение более 200 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Отмечается, что концерты будут проводиться не только на центральных площадках города, но и жилых массивах пяти районов города.

В числе предстоящих мероприятий – праздничные концерты, автопробеги, выставки, экскурсии для детей по знаковым объектам, круглые столы, турниры по национальным видам спорта, раздача продуктовых корзин социально-уязвимым слоям населения и многие другие.

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территории жилых массивов, в организациях образования и т. д.

Так, в эти дни совместно с районными акиматами будут проведены праздничные концерты в жилых массивах пяти районов города:

Район Сарыарка – жилой массив Коктал -2 (Сквер Коргалжын) в 12.00 часов;
Район Байконур – жилой массив Өндіріс в 12:00;
Район Алматы – жилой массив Интернациональный (ул Мекере 2/1) в 12.00;
Район Есиль – жилой массив Пригородный в 12.00;
Район Нура – микрорайон Жагалау (Сквер на Сыганак-Айтматова) в 12:00.

В акимате напомнили, что в преддверии празднования Дня Республики жители столицы запустили массовый челлендж «Менің елім - Менің туым!». Так, в пяти районах Астаны на окнах и балконах и вдоль улиц вывешены свыше 1000 флагов.

Отметим, в Алматы мероприятия, посвященные празднованию Дня Республики, начались 20 октября.

 

#Астана #праздник #акимат #мероприятия #День Республики

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