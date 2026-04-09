Свыше 3 млрд тенге похитили на сельхозсубсидиях в Костанайской области

Закон и Порядок
49
Дана Аменова
специальный корреспондент

Масштабный сговор для правонарушителей обернулся реальными сроками 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz 

Преступная группа, возглавляемая руководителем ТОО «Beef Export Group» Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий.

Злоумышленники оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке, что позволяло систематически получать субсидии в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса.

Поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, сведения о котором вносились в информационные базы, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.

Для придания законности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых повторно подавались заявки на субсидирование.

В результате государству причинён ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге. В ходе следствия подозреваемые добровольно возместили более 107 млн тенге.

Следует отметить, что подобные преступления подрывают доверие к системе господдержки аграрного сектора и ограничивают возможности добросовестных предпринимателей по развитию сельского хозяйства.

«По приговору суда организатор  А.Г. Пархоменко осуждён к 14 годам лишения свободы. 14-ти участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет. Кроме того, конфисковано имущество стоимостью 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге», сообщили в АФМ.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.

#суд #хищение #сельхозсубсидии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]