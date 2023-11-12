Свыше 5 тыс. малышей родились в рамках программы "Аңсаған сәби"

Здравоохранение
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Количество квот на ЭКО за счет системы социального медицинского страхования было увеличено в семь раз, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В результате реализации специальной программы «Аңсаған сәби», инициированной главой государства в 2021 году, у 8 тысяч женщин наступила беременность и благополучно родились на свет свыше 5000 малышей, сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на XV Международном конгрессе Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ).

Всего с начала реализации программы, сообщает Минздрав республики, количество квот на ЭКО за счет системы социального медицинского страхования было увеличено в 7 раз и охватила процедурами ЭКО более 20 тысяч женщин.

"Мы будем продолжать ежегодно выполнять 7000 программ в рамках средств фонда обязательного социального медицинского страхования. Можно ожидать, что проведя 21 000 программу, мы сможем надеяться на рождение еще большего количества детей. Это очень высокий показатель! Это значит, что тысячи бесплодных семей получат возможность принять участие в этой программе и стать родителями", - отметил внештатный репродуктолог МЗРК, президент Ассоциации репродуктивной медицины Казахстана Вячеслав Локшин.

Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины (КАРМ) была создана 2 октября 2008 года и объединяет специалистов акушеров-гинекологов, андрологов, эмбриологов, генетиков, психологов, занимающихся лечением бесплодного брака. КАРМ является ассоциированным членом Европейского консорциума репродукции человека.

#здравоохранение #ЭКО #Аңсаған сәби #репродуктивная медицина

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