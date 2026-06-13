Свыше 60 коррупционных рисков обнаружили в Центре судебных экспертиз

Государственная служба

Проверка охватила центральный аппарат и 20 территориальных филиалов, передает Kazpravda.kz

Фото: АГДС

В Агентстве по делам государственной службы и Министерстве юстиции обсудили результаты внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Центр судебных экспертиз» и его территориальных подразделений.

Анализ охватил деятельность центрального аппарата и 20 филиалов Центра судебных экспертиз за 2023–2025 годы. Проверка проводилась с февраля по май 2026 года.

По итогам работы специалисты выявили 67 коррупционных рисков и подготовили 55 рекомендаций по их устранению. Часть предложенных мер была реализована еще в ходе анализа.

«ППо результатам анализа выявлено 67 коррупционных рисков и выработано 55 рекомендаций, направленных на их устранение. Часть рекомендаций была реализована уже в ходе проведения анализа», — сообщили в Агентстве.

Особое внимание эксперты уделили вопросам приема, хранения и использования объектов судебной экспертизы, а также обеспечению сохранности вещественных доказательств.

Кроме того, выявлены риски, связанные с недостаточной регламентацией отдельных процедур и необходимостью дальнейшей цифровизации процессов.

По итогам совещания принято решение усилить профилактику коррупции в судебно-экспертной сфере, регламентировать деятельность Научно-методического совета и порядок проведения валидации.

Также предложено модернизировать информационную систему «Е-сараптама», внедрить модуль регистрации, учета и случайного распределения материалов экспертиз. В дальнейшем планируется усилить внутренний контроль в сферах бюджетного планирования, государственных закупок и управления персоналом.

#коррупция #судебная экспертиза #государственная служба

Популярное

Все
Уложимся ли мы в регламент?
Рост производства – результат системной модернизации
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Реализуется план оптимизации
Причин много, итог – один
Диалог науки и индустрии
Когда молоко есть, а перерабатывать нечего
Работа трудная и благородная
Ветеринарию ждут преобразования
Для спокойствия трех сел
Лучшее из села – на большой рынок
Усиливается борьба с хаотичной застройкой
Наука через инновации
Инженерный щит против паводков
Наращивая промышленную кооперацию
Исконная отрасль – драйвер подъема
Фермеров поддержали в посевную
В добрый путь, офицеры-гвардейцы!
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Возможности для производства
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Начнут выращивать форель и осетра
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Учителя готовы к переменам
Великий писатель земли кыргызской
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Указ Президента Республики Казахстан
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Читайте также

Конституционный суд пересмотрел нормы о сроках обращения по…
Хранители истории: международный день архивов празднуют в К…
Переход к сервисной модели
В Алматы провели заседание комиссии по государственным симв…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]