Свыше 60 коррупционных рисков обнаружили в Центре судебных экспертиз

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В Агентстве по делам государственной службы и Министерстве юстиции обсудили результаты внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Центр судебных экспертиз» и его территориальных подразделений.

Анализ охватил деятельность центрального аппарата и 20 филиалов Центра судебных экспертиз за 2023–2025 годы. Проверка проводилась с февраля по май 2026 года.

По итогам работы специалисты выявили 67 коррупционных рисков и подготовили 55 рекомендаций по их устранению. Часть предложенных мер была реализована еще в ходе анализа.

«ППо результатам анализа выявлено 67 коррупционных рисков и выработано 55 рекомендаций, направленных на их устранение. Часть рекомендаций была реализована уже в ходе проведения анализа», — сообщили в Агентстве.

Особое внимание эксперты уделили вопросам приема, хранения и использования объектов судебной экспертизы, а также обеспечению сохранности вещественных доказательств.

Кроме того, выявлены риски, связанные с недостаточной регламентацией отдельных процедур и необходимостью дальнейшей цифровизации процессов.

По итогам совещания принято решение усилить профилактику коррупции в судебно-экспертной сфере, регламентировать деятельность Научно-методического совета и порядок проведения валидации.

Также предложено модернизировать информационную систему «Е-сараптама», внедрить модуль регистрации, учета и случайного распределения материалов экспертиз. В дальнейшем планируется усилить внутренний контроль в сферах бюджетного планирования, государственных закупок и управления персоналом.