Свыше 9,7 млрд тенге выделило правительство на вакцину против ВПЧ

Здравоохранение, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Правительство выделило из резерва средства на закупку вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Средства в размере свыше 9,7 млрд тенге предназначены для приобретения более 351 тыс. доз вакцины. 

Рак шейки матки (РШМ), вызываемый вирусом папилломы человека, является одним из наиболее распространенных видов рака в мире – до 13,1% в структуре всех случаев. Каждый год от него умирает порядка 300 тыс. женщин. В Казахстане РШМ занимает второе место по распространенности среди других видов рака у женщин всех возрастов. Ежегодно по республике регистрируется около 1900 новых случаев, при этом более 600 женщин умирает от этой патологии.

Единственным методом борьбы с ВПЧ и развитием РШМ является вакцинация. В соответствии с Национальным календарем вакцинации РК и с учетом рекомендации ВОЗ, вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам 11 лет двукратно с интервалом 6 месяцев. При этом в Казахстане будет применяться четырехвалентная вакцина, которая защищает от наиболее онкогенных типов ВПЧ (6, 11, 16, 18).

#Правительство #закуп #вакцина #ВЧП

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