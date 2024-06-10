Таиланд отказался от введения туристического сбора

В мире, Туризм
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Адема Ергали

По словам премьера страны, туристический сбор может принести краткосрочный доход, и нужны более рациональные идеи

Фото: Global Look Press/Hans Zaglitsch

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что его правительство откажется от предложения предыдущей администрации ввести туристический сбор для иностранцев в размере 300 батов (около $8), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Премьер-министр заявил, что туристический сбор может принести краткосрочный доход. Более широкая перспектива предполагает, что если большему количеству туристов будет разрешено въезжать без этого сбора, они, вероятно, потратят деньги на покупки и другие мероприятия, которые могут стимулировать экономику и потенциально принести правительству больше доходов, чем сам сбор», — пишет газета The Nation.

Между тем отмечается, что инициативу не поддержали представители туристического бизнеса.

«Согласно различным опросам, многие города и острова Таиланда признаны туристическими направлениями мирового класса. Мы должны сосредоточиться на поощрении рациональных идей, которые могут содействовать дальнейшему развитию, а не прислушиваться к определенным разочаровывающим мнениям», — говорится в сообщении.

Также, согласно данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), Таиланд опустился на 11 позиций по сравнению с 2019 годом — до 47-го места.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут находиться 30 дней без визы в Таиланде.

#туризм #Таиланд #сбор #отказ

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