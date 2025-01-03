«Такой формат полезен как госорганам, так и обществу» – Карин об интервью президента

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В своем интервью газете «Ana tili» глава государства не только подвел основные итоги 2024 года, но и высказался по наиболее обсуждаемым в обществе темам, таким как часовой пояс, АЭС, курс доллара, талгарские события, возможные досрочные выборы и др.

Такое открытое и всеобъемлющее интервью Главы государства на старте года становится нашей новой политической традицией.

Основной посыл интервью заключается в том, что глубокие и всесторонние реформы в стране будут продолжены, впереди очень много работы, что в условиях непростых вызовов нужно объединить усилия и сохранять сплоченность в обществе.

В целом в интервью задана ключевая повестка внутренней политики на весь 2025 год. Такой формат полезен как госорганам, так и обществу, поскольку помогает лучше понять цели госполитики, показывает видение власти касательно дальнейшего развития страны.