фото автора

Соединяя зеленые «берега»

Для Рудного Алтая Восточно-Казах­станской области президентскую инициативу по воспроизводству лесов можно выразить цифрой 76 млн – столько сеянцев хвойных и лиственных пород к 2027 году пополнят зеленое богатство края. Причем по большей части этот масштабный план уже выполнен: заботливыми руками лесников посажено примерно 40 млн «малышей».

Как сообщили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, в 2025 году к работе впервые подключились волонтеры. Сначала весной добровольцы помог­ли посадить в Маркакольском районе 30 тыс. саженцев ели, а осенью российский экоактивист Алексей Сибирский обратился к акимату и общест­венности области с предложением, от которого, как говорится, невозможно было отказаться.

Эко-блогер из Бийска сопредельного Алтайского края России, организовав сбор средств, закупил в резервате «Семей орманы» 113 тыс. хвойных саженцев и доставил их в Малоубинский лесхоз. В свою очередь в лесном хозяйстве провели все подготовительные работы: подыскали удобный участок возле села Быструха, предоставили инвентарь, организовали инструктаж и даже полевую кухню.

– Получился отличный субботник, – рассказал заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мерхат Амиров. – Мы бросили клич. Желающих оказалось столько, что многие не вместились в автобусы. Участвовали студенты, которые учатся по специальностям лесного хозяйства, пенсионеры. Десятки человек приехали на личном транспорте – семьями, с детьми.

Еще 20 тыс. сеянцев ели помогла посадить в соседнем Верхубинском лесхозе металлургическая компания. Металлурги сами приобрели в питомниках посадочный материал, изготовили часть инвентаря, к примеру, так называемые «мечи Колесова» – узкие стальные лопаты. Еще и подарили их в итоге лесникам.

Уходящий 2025 год стал стартовым в попытке возродить на юге области исторические саксаульники. В науке это дерево-эндемик даже выделено в отдельный вид – саксаул зайсанский.

Растение известно невероятной засухо- и морозостойкостью, отличной всхожестью семян, которая сохраняется годами. Одно саксауловое дерево, корни которого уходят на глубину до 15 м, способно удерживать четыре тонны песка! И при этом зеленый питомец выглядит словно специально выведенный японцами для коллекции бонсай: высотой примерно в 2–2,5 м, со светлой корой, причудливой кроной и мелкими круглыми семенами. В июне, когда ветви окутывают облака желтых цветов, саксаульники превращаются в праздник эстетики. Они издалека радуют яркостью посреди серых солончаков и такыра.

В свое время низкорослые деревца были типичной приметой Зайсанской котловины. По площади саксаульники были сравнимы с лесом. Картина стала меняться в 1990-е, когда началась массовая заготовка «железной» древесины на дрова. В настоящее время от былых богатств остались лишь отдельные островки, растение оказалось в спис­ках редких и исчезающих. Поэтому в Алтайском филиале КазНИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А. Букейхана взялись за важнейшую задачу восстановления зеленого покрова полупустынь. Научные сотрудники не раз выезжали на местность, брали пробы почв, искали наиболее эффективные технологии...

В 2024 году в лесхозах Маркакольского, Курчумского и Зайсанского районов выполнили колоссальную работу – заготовили три тонны семян дерева-эндемика! Весь сбор был выполнен вручную. Соб­ранное сырье прошло очистку, а потом и проверку на качество в лаборатории лесосеменной станции резервата «Семей орманы». Специалисты присвои­ли ему второй класс, то есть признали пригодным к посеву.

– Практика такая, – раскрыл детали заместитель руководителя управления. – Если собрано, к примеру, двести килограммов семян, то после обработки этот объем уменьшается примерно на четверть. Еще столько же выбраковывается по итогам лабораторных анализов. В связи с этим в лесхозах существует правило: для получения ста килограммов посадочного материала требуется заготовить не менее двухсот килограммов семян.

После проверки семена строго в соответствии с научными рекомендациями поместили на зиму в хранилище при определенной температуре, а накануне посева несколько дней выдерживали в песке.

Весной на выбранных участках нарезали борозды заданной ширины и глубины, вручную провели посев. Всего за весну и осень в Курчумском и Маркакольском районах лесники посадили 576 га зайсанского саксаула. Лед, что называется, тронулся.

В настоящее время в области уже запасли семенной фонд объемом более шести тонн. Причем по сосне сбор продолжается до сих пор, в декабре. С помощью приспособлений, похожих на длинные крючки, лесники аккуратно снимают с хвойных веток шишки, складывают их в мешки а затем отправляют в сушилки и специальный банк семян на хранение.

– Все земли гослесфонда, которые можно было использовать, мы уже заняли посадками, – рассказал Мерхат Муслимханулы. – Остались небольшие разрозненные угодья. Но дело в том, что экономически целесообразнее использовать большие площади, чтобы не гонять технику и работников с одного участка на другой. Поэтому мы стали рассматривать земли запаса, которые не вовлечены в сельскохозяйственный оборот. В основу этой работы легли данные геопортала, а также материалы лесоустройства.

Специалисты ищут угодья, смежные с лесным фондом, и оформляют перевод из одной категории в другую. В свою очередь научные сотрудники проводят почвенные изыскания и составляют рекомендации по древес­ным породам. В этом году по такому алгоритму в гослесфонд уже переведено больше 200 га в Курчумском районе и 605 га – в районе Алтай (бывшем Зыряновске). В ближайшие два года под посадки 36 млн сеянцев лесхозам потребуется еще примерно 7 тыс. га. Это огромные площади. Поэтому работа с картами и на земле будет продолжена.

– Завтра благодаря такой прак­тике бывшие пустоши соединятся с лесом, – заметил замруководителя управления. – Никто и не подумает, что когда-то там не было деревьев.

Плюс техника и технологии

2025 год может стать рубежным и по переоснащению лесного хозяйства. Еще весной в бюджете Восточно-Казахстанской области предусмотрели почти 4 млрд тенге на технику и оборудование для лесоучреждений. По линии АО «Фонд развития промышленности» были заключены договоры на поставку 34 малых лесопатрульных комплексов, 47 тракторов МТЗ и 41 пожарного автомобиля. Как подчеркнул Мерхат Амиров, это крупнейшее за всю историю лесоучреждений пополнение автопарка. Комплексы на базе «уазиков» и трактора уже на подходе, в январе-феврале 2026 года прибудут «пожарки». Кроме того, в областном бюджете нашли дополнительные средства еще на 15 «уазиков» и «газелей» для лесников и оперативников отряда по охране растительного и животного мира.

– Плюс мы приобрели 26 дронов, – рассказал заместитель руководителя областного управления. – Сейчас по закону требуется заполнять электронные протоколы, поэтому экипажи по охране рыбы и животных получат спутниковый Интернет Starlink. Связь будет везде, где бы ни находились инс­пекторы. Дроны самые современные, со множеством опций, с камерами, обеспечивающими отличную «картинку», с большим запасом полетного времени. Другими словами, мы усилим борьбу с браконьерами.

Еще одна новинка, которую ждут в лесхозах, – современная система раннего обнаружения пожаров. Такие вышки не первый год следят за сосновыми борами «Семей орманы» и в Акмолинской облас­ти. Установка оснащена солнечной панелью, видеокамерой, датчиками. При обнаружении дыма оператору автоматически поступают координаты.

Специалисты уже выбрали примерно 90 точек в разных лесных уголках Рудного Алтая. На 2026 год запланированы монтажные работы. В помощь дежурным в лесничествах будут также дроны: при необходимости всегда можно поднять квадрокоптер и уточнить, что происходит. Вышки, по словам Мерхата Муслимханулы, позволяют наблюдать не только за пожарами, но и за ситуацией с браконьерством, туристами. Эти сооружения будут в помощь и правоохранительным органам, и чеэсникам. Их можно и улучшить: оснастить, например, датчиками скорости ветра, температуры, уровня влажности. В таком случае система будет выдавать прогнозы.

– Областной бюджет выделил значительные средства на лесное хозяйство, – заключил замглавы управления. – Лесхозы впервые за многие годы получили шанс поднять техническое оснащение до уровня, близкого к нормативам.

Для справки: общая площадь государственного лесного фонда Восточно-Казахстан­ской области составляет 2,9 млн га, в том числе 1,6 млн га – лесопокрытая. Действуют девять государственных учреждений лесного хозяйства, два заповедника (Западно-Алтайский, Маркакольский), Катон-Карагайский государственный нацио­нальный природный парк, пять природных заказников республиканского значения (Нижне-Тургусунский, Каратальские пески, Кулуджунский (зоологический), Тарбагатайский (зоологический), «Онтүстік Алтай» (комплексный), памятник природы республиканского значения «Синегорская пихтовая роща».