В нашем обществе все еще сущест­вует стереотип о том, что ребят в детских домах обирают и недокарм­ливают, а администрация обогащается за их счет. К счастью, это не так. Двери большинства таких заведений открыты для посетителей. Сюда может прийти любой – общественник, волонтер или семейная пара, желающая взять на воспитание ребенка, – и его примут с открытой душой. Так встретили корреспондента «Казахстанской правды» в Центре поддержки детей с особыми образовательными потребностями.

Надо сказать, что это единственное в Карагандинской области заведение с подобным профилем. Здесь живут 115 особенных детей. Они разделены на семь групп, у каждой из которых есть воспитатель. Дети называют его по имени-отечеству или просто «мама», зная, что это самый близкий человек, который поймет, приласкает и поможет подготовиться к взрослой жизни.

Озипа Саменбаева – воспитатель в девичь­ей группе № 3. Она – педагог с большим стажем, терпением и любовью к детям. С Озипой Полатовной и ее подопечными я познакомилась, когда они вернулись в детский дом с предновогоднего утренника. А здесь их ждал сюрприз от волонтеров из общества «Ангелы добра». Они приез­жали в центр, чтобы создать детишкам праздничное настроение, подарили им наборы посуды и угощение – пиццу, торты, чизкейки, конфеты и фрукты.

Захожу в группу, а девочки уже накрывают стол и расставляют лакомства.

«Сәлеметсіз бе!» – хором здороваются они, с любопытством разглядывая меня.

Воспитатель переключает внимание старших на сервировку стола, а малышей просит подождать в сторонке. Девочки послушно усаживаются на диван, но не отрывают горящих глаз от меня и моего фотоаппарата. Сначала сидят молча, а потом начинают переговариваться.

– А я в камеру ручкой помахала, – шепчет малышка своей кареглазой подружке.

– И я тоже! – отвечает та. Девочка в розовом спортивном костюме смотрит на меня, робко поднимает ладошку и расплывается в улыбке.

Озипа Полатовна приглашает воспитанниц к столу. Они дружно рассаживаются и ждут, когда им нальют яблочно-грушевый сок из большой упаковки. И вот все стаканы наполнены, пицца на тарелках. Девочки беседуют, делятся впечатлениями об утреннике, на котором встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Знаете, что меня порадовало больше всего? Детям здесь интересно общаться и без смартфонов.

Кстати, о гаджетах. Бывает, что воспитанники детских домов просят их у волонтеров в качестве подарков на Новый год. Конечно, это делается не напрямую, а через письма Деду Морозу. Интересуюсь, как с подарками обстоят дела в карагандинском центре. Оказывается, волонтеры заранее оговаривают максимальную стоимость презентов от сказочного волшебника.

– Мы не допускаем проявлений иждивенчества, – отмечает директор Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями Данекер Сейсекина. – Когда наши воспитанники пишут письма Деду Морозу, мы им подсказываем: лучше попросить у волшебника что-нибудь нужное, например, кроссовки, если твои уже износились. Можно попросить праздничную скатерть, чтобы накрыть стол, за которым будут ужинать и радоваться Новому году все в твоей группе. Дети пока ведь не знают цену вещам.

Сироты в центре находятся на полном государственном обеспечении. Они живут в трех- и четырехместных комнатах, питаются в столовой, учатся в специализированных школах-интернатах. Педагоги понимают, что их особенные воспитанники не станут учеными, юрис­тами, инженерами или врачами. Зато им вполне по силам рабочие профессии: штукатуры, плотники, официанты, пекари, швеи, помощники воспитателя в яслях. Поэтому в детдоме ребят учат трудиться, и главная задача педагогов – сформировать личность, которая найдет свое место во взрослой жизни.

Инструктор Даурен Жаксыбаев приу­чает к труду мальчиков. В его кабинете благодаря спонсорской поддержке сейчас обновляют оборудование: мебель и столярные верстаки уже привезли. Ожидается поставка лазерного выжигателя по дереву и 3D-принтера.

Есть в центре и кабинет швейного дела. Сюда на занятия приходят не только девочки, но и мальчики. Инструктор не стремится сделать из них модельеров. Она радуется и мелочам: когда ее воспитанники ровно приши­вают пуговицы, укорачивают собственные джинсы или изготавливают для себя и друзей яркие сумки-шопперы.

А еще в центре есть мастерские, оборудованные при спонсорской поддержке. В той, что обставлена как нас­тоящий салон красоты, для девочек устраивают курсы парикмахеров, визажистов и профессионального маникюра. В мастерской, оснащенной плитой, печами, миксерами и прочей кухонной техникой, ребят учат кулинарии и основам домоводства. А еще здесь есть свой маленький ресторан. В нем осваивают азы профессий официанта и бармена.

Надо сказать, что всем этим премуд­ростям воспитанников учат волонтеры – преподаватели колледжей, мастера индустрии красоты, сервиса и питания. Они выдают ученикам сертификаты о прохождении обучающих курсов и, что важнее, наставляют молодежь на путь их будущего профессионального развития.

Осматривая мастерские, встречаю воспитанниц центра – 15-летних Таисию и Лену. Они учатся в старших классах и понимают, что скоро им предстоит выбирать свой жизненный путь. Тая всерьез занимается таэквондо, она убеждена, что девочке нужно уметь постоять за себя. А Лена делает ставку на изучение английского языка.

«Сейчас куда ни поедешь, везде нужно знать английский», – рассуждает восьмиклассница.

В детском доме есть и своя библиотека, ей вот уже 22 года заведует Риза Ахатова. Она не скрывает, что поначалу было тяжело работать с сиротами. Душа болит за каждого ребенка, оставшегося без родительской любви. Риза Ерешевна уже даже увольнялась, но, продержавшись чуть больше полугода, вернулась в центр. Общаясь с детьми, библио­текарь старается привить им не только любовь к чтению, но и бережное отношение к книгам. А иногда она мягко дает несмышленышам материнские наставления.

– Помню, ходил ко мне в библиотеку мальчик лет восьми, маленький такой, худенький. Звали его Толя Галюжин, – говорит Риза Ахатова. – Его часто навещала бабушка. Вот как-то раз Толяша мне рассказывает, что она к нему пришла и принесла гостинец, а он взял его и ушел. А я говорю: «Толяша, так нельзя! Надо обязательно поговорить с бабушкой, спросить, как ее здоровье». Проходит какое-то время, мальчик опять ко мне заглядывает и рассказывает, что приходила его бабушка и сильно плакала. «А что ты ей сказал?» – поинтересовалась я. «Спросил, как ее здоровье...» – ответил Толя.

Риза Ахатова помнит многих из тех, кто наведывался в библиотеку, чтобы написать реферат или полистать эн­циклопедию. Она с горечью констатирует, что дети все меньше интересуются книгами.

Но вернемся к стереотипу о том, что детям в казенных заведениях живется несладко. Его опровергают сами ребята. Они говорят, что не хотят взрослеть и покидать детдом, потому что там они чувствуют заботу. Да и в финансовом плане все они защищены. Их накопления, складывающиеся из пособий и алиментов, хранятся на банковских депозитах, к которым у администрации детдомов нет доступа. Ребята могут снять эти деньги лишь после совершеннолетия и потратить, к примеру, на покупку жилья.

– Приходите – и увидите, что детям у нас хорошо, – приглашает директор Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями Данекер Сейсекина. – Они живут в таких условиях, какие есть далеко не в каждой семье.