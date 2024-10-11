«Ауыл аманаты»: Дуйсенова проверила исполнение проекта в Акмолинской области

Правительство , Сельское хозяйство
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Венера Баталова
корреспондент

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова проверила ход реализации проекта «Ауыл аманаты» и посетила ряд социальных объектов Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В Атбасарском районе Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией бизнес-идей сельчан.

Один из участников проекта «Ауыл аманаты», житель Атбасарского района Виталий Дубинин, на льготный займ в размере 3,5 млн тенге открыл СТО. А Аида Мейрамова организовала работу пекарни, получив льготный кредит на сумму 8,6 млн тенге. Пекарня обеспечила работой 16 человек.

«Начинали с нуля, а пришли к производству, востребованному у населения. На кредитные средства приобрели тестомес и печь на 120 булок. Выпекаем до 20 видов хлебобулочных изделий», – поделилась Аида Мейрамова.

Тамаре Дуйсеновой также представили региональную выставку продукции, произведенной участниками проекта «Ауыл аманаты». В ходе беседы с сельчанами вице-премьер отметила важность развития глубокой переработки в производстве.

Заместитель премьер-министра совместно с главой региона Маратом Ахметжановым провела совещание по реализации программы с участием акимов районов и сельских округов области.

«С населением на местах тесно работают сельские акимы. Они должны предлагать гражданам наиболее эффективные меры господдержки. Помимо льготных кредитов, государство предоставляет гранты для открытия бизнеса, субсидируемые рабочие места», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что меры государственной поддержки являются эффективным инструментом для развития сельскохозяйственного бизнеса.

«В регионе по программе «Ауыл аманаты» получили финансирование проекты разного направления – в сфере животноводства, швейного и кожевенного производства, изготовления молочных и колбасных изделий. Всем желающим разъясняем, какие действия необходимо предпринять, чтобы открыть свое дело с максимальной поддержкой от государства», — отметил Марат Ахметжанов.

В Казахстане внедрена система маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Данная мера призвана обеспечить прозрачность движения препаратов с момента ввоза в страну или производства до использования в стационаре или покупки в аптеках. Тамаре Дуйсеновой продемонстрировали работу системы на базе одной из аптек города Кокшетау и областной больницы.

Актуальные вопросы развития сферы здравоохранения рассмотрены на совещании с участием главврачей медучреждений региона. Основной темой обсуждения стало исполнение поручений президента. Обозначена актуальность формирования единого пакета медпомощи, который будет состоять из гарантированной базовой и страховой частей. Во всех регионах активно ведется работа по вовлечению незастрахованных граждан в систему.

Проведено совещание по вопросам развития спорта с участием руководителей спортивных организаций, детско-юношеских школ региона. Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев доложил о планируемых новшествах, касающихся определения приоритетных видов спорта, внедрения подушевого финансирования, формирования многоуровневой преемственной системы подготовки.

Вице-премьер отметила, что предлагаемые нормы будут обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами. Мнения и предложения, озвученные в ходе встреч, будут учтены для принятия решения.

 

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