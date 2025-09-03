– Это реально мощно! – в один голос восклицали зрители и участники чемпионата.

Больше двух сотен танцоров со всей страны и ближнего зарубежья вы­шли на площадку, чтобы показать свои навыки и прорваться в финал. На следующий день горожан ждали самые жаркие баттлы, где сильнейшие бились за титул и признание.

Зажигали не только участники, но и судьи – топовые имена мировой и казахстанской сцены: чемпион мира по брейкингу Диас Аубакиров, стильная Арина Ахметова, хореограф Jazz Funk Тимур Мусабеков и неповторимая Лия Соу Гуд. Атмосферу до предела раскачивали MC Зура Сагындыкова и DJ Amir, так что ни у кого не получилось остаться в стороне.

Q Urban уже стал традицией, проходил дважды – в 2023 и 2024 годах, а теперь закрепил за собой статус ежегодного фестиваля Северо-Казахстанской области. Судя по отзывам и реакциям участников и зрителей, дальше будет только громче, ярче и жарче.