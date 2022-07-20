Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Тарифы на тепло и воду снизили в одной из областей Казахстана

В районах Актюбинской области снижены тарифы на тепло и воду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КРЕМ МНЭ РК.

Сообщается, что по результатам анализа исполнения тарифных смет и инвестиционных программ по итогам 2021 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий установлено несоблюдение субъектами требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях".

"Так, сумма необоснованного дохода субъектов естественных монополий по Актюбинской области, оказывающих услуги водоснабжения и теплоснабжения, за 2021 год с учетом ставки рефинансирования составила 22 800 319 тенге", – говорится в сообщении.

В целях возмещения причиненных потребителям убытков был утвержден временный компенсирующий тариф для субъектов в отдельных районах Актюбинской области:

– в Байганинском районе для КГП "Байганин" по услуге водоснабжения сумма необоснованного дохода составила 1 880 430 тенге, тариф составил 98,62 тенге за 1 кубический метр без учета НДС, снижение составило 8,8%;

– в Айтекебийском районе для КГП "Кайнар" по услуге водоснабжения сумма необоснованного дохода составила 923 695 тенге, тариф составил 139,05 тенге за 1 кубический метр без учета НДС, снижение составило 1,58%;

– в Иргийзском районе для КГП "Водное хозяйство" по услуге водоснабжения сумма необоснованного дохода составила 2 783 561 тенге, тариф составил 107,59 тенге за 1 кубический метр без учета НДС, снижение составило 15,1%;

– в Айтекебийском районе для КГП "Карабутак Су" по услуге водоснабжения сумма необоснованного дохода составила 11 030 685 тенге, тариф составил 65,97 тенге за 1 кубический метр без учета НДС, снижение составило 38,2%;

– в Каргалинском районе для КГП "Бадамша – Сервис" по услуге водоснабжения сумма необоснованного дохода составила 1 890 927 тенге, тариф составил 108,80 тенге за 1 кубический метр без учета НДС, снижение составило 4,7%. Также по услуге теплоснабжения сумма необоснованного дохода составила 1 760 815 тенге, тариф составил 2 476,67 тенге за 1 Гкал без учета НДС, снижение составило 3,6%;

– в Хромтауском районе для ГКП "Хромтау су 2010" по услуге водоснабжения сумма необоснованного дохода составила 2 530 206 тенге, тариф составил 150,01 тенге за 1 кубический метр без учета НДС, снижение составило 10,9%.

"Вынесенные Департаментом приказы вводятся в действие с 1 августа 2022 года со сроком на 1 год", – отметили в КРЕМ.

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