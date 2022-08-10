Тайна письма Абая

10 августа – день рождения поэта и мыслителя Великой степи Абая Кунанбаева.

Семей – культурный и истори­ческий центр Казахстана. Именно так называют город с богатой историей, который недавно вновь обрел статус областного центра. А еще это родина Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Мухтара Ауэзова. Город буквально пронизан духовностью. В нем насчитывается около 70 памятников прошлого. Есть старинные особняки с уникальной архитектурой, сохранился и дом, где останавливался Абай. Сейчас здесь расположен Музей Алаш-Арыстары.

Дом принадлежал купцу Моск­вину, а в конце XIX века его владельцем стал ученик Абая – ­Анияр Молдабаев. Именно поэт помог ему приобрести этот двухэтажный особняк в центре города. Абай час­то приезжал в Семей. Посещал библиотеку, встречался со своими единомышленниками. И, конечно, он практически всегда останавливался в доме своего ученика.

Сегодня здесь воссоздан интерьер начала ХХ века. Именно так дом выглядел более ста лет назад. Сохранились деревянные полы, печка, окна… Здесь Абай написал свое знаменитое письмо, которое адресовал одному из сыновей. Но ученые, к сожалению, до сих пор не могут полностью расшифровать его текст.

– На данный момент письмо, которое Абай написал в 1896 году своему сыну Магауе, – это единственная рукопись, которая хранится в нашем музее. Содержание самого письма очень интересное, дает пищу для размышления исследователям. Так, Абай пишет, что дела у него в Семипалатинске идут хорошо, а дальше – что ему нужны деньги. И вот здесь самое главное – он поручает сыну Магауе продать определенное количество скота. Какое? Как раз вот это Абай и зашифровал. Но Магауия выполнил волю отца, скот был продан. Это говорит об особых отношениях между отцом и сыном, об их понимании друг друга, – рассказала заместитель директора музея Абая Мейрамгуль Кайрамбаева.

В начале ХХ века в этом доме останавливались лидеры движения «Алаш» Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов и Мыржакып Дулатов. Здесь они говорили о политике, событиях того времени. Дом просто притягивал к себе и творческих личностей, среди них были Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов.

В городе сохранилось здание мед­ресе, где учился Абай. Сейчас оно входит в заповедник-музей Абая. Практически каждый житель региона связывает название музея Абая с уникальным комплексом Жидебай. Сюда приезжают сегодня и казахстанцы, и гости из-за рубежа.

За последние годы Музей Абая заметно преобразился, и сейчас он один из крупнейших в стране. В его фондах более 13 тыс. экспонатов. В больших залах действуют экспозиции «Абай и его время», «Времена года», «Абай в изобразительном искусстве», «Поэтическая школа Абая», «Абай и современность», «Восточные поэмы», «Произведения Абая», «Абай в сердце народа», «Зал сувениров», «Поэма «Искандер».

С каждым годом количество отделов в музее увеличивалось, экс­позиция пополнялась новыми экспонатами. Со временем преоб­разился и облик музея. Сегодня это современное здание, оборудованное всем необходимым: всюду установлены сенсорные экраны, а в музыкальном зале посетители могут даже услышать звучание представленных инструментов.

– В первые годы независимости музей был вновь воссоздан как музей-заповедник. Большинство наших отделов открылись именно тогда. Появились пристройки, мемориальный комплекс Абая и Шакарима прошел реконструкцию и сегодня является местом паломничества многих казахстанцев. В 2020 году изменения коснулись и экс­позиции главного музея, – рассказывает Мейрамгуль Кайрамбаева. – В музее частые гости – школьники, студенты, журналисты. Приезжали к нам не раз первые лица государства. Нурсултан Назарбаев бывал у нас неоднократно. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев открывал памятник Абаю с сыновьями в год 175-летия поэта.

Современному посетителю – совре­менный музей. Такого правила придерживается его руководство. По всему музею установлены информационные стенды на трех языках, а за подробной информацией о том или ином экспонате посетители могут «обратиться» к QR-коду, просканировав который, можно получить нужные сведения. Экскурсовода по желанию посетителей могут заменить аудиогиды. Также в каждом зале установлены Touch-экраны.

Но главной изюминкой музея все же остаются экспонаты. К примеру, здесь хранятся вещи, переданные Абаем в 1885 году через своего друга, ссыльного Н. Долгополова, в краеведческий музей Семипалатинска: это различные предметы быта, мебель, фотографии. Например, мужской охотничий пояс, изготовленный казахскими мастерами, торсық, музыкальные инструменты и много другое.

В одном из залов – снимок Абая с сыновьями Акылбаем и Турагулом, сделанный в 1896 году, музею передал его сам Мухтар Ауэзов. Неизменно удивляет посетителей и копия тарантаса, хранящегося в Жидебае. Она была изготовлена в 1995-м, к 150-летнему юбилею великого поэта.

Один из главных экспонатов – шкатулка, которую в свое время вторая жена Абая Айгерим подарила Батет Азимханкызы, когда та пришла в аул Иргизбай в качестве невестки. Шкатулку в музей передал Айдар Кенжетлеуулы, сын Кенжетлеу Доланбекулы. Экспонат хранится в фонде с 2017 года.

Особое место занимает первая опубликованная книга великого казахского поэта и мыслителя, изданная в 1909-м в Санкт-Петербурге. В прошлом году сборник был отреставрирован.

– В 1909 году после смерти Абая был издан первый его сборник. Большой вклад в издание книги внесли его сын Турагул, племянник Какетай и известный общественный деятель, лидер партии «Алаш» Алихан Бокейханов. Сборник был отреставрирован в Национальном центре рукописей и редких книг в Нур-Султане. Когда представители центра приезжали к нам с выставкой, они узнали об имеющемся у нас уникальном сборнике, после чего было принято решение рес­таврировать эту книгу. В ней не было титульного листа, были утрачены и порваны некоторые страницы. Книга восстановлена, ее переплели, в музей она вернулась в новом твердом переплете, – рассказала Мейрамгуль Кайрамбаева.

Сборник состоит из 120 страниц и поделен на главы – «О народе», «О любви» и другие. Всего книга вмес­тила около сотни произведений Абая. Отметим, что реставрация – дело не дешевое. Чтобы восстановить одну такую книгу, требуется около полумиллиона тенге. Однако этот сборник для музея отреставрировали бесплатно.

– Национальному центру рукописей и редких книг музей интересен тем, что у нас много ценных изданий и рукописей. Они их оцифровывают, пополняют свой фонд электронным вариантом и возвращают нам рукописи обратно. Это очень нужная работа, которая будет продолжена. Предстоит оцифровать еще порядка сорока книг. Много и тех, которые нужно переиздать, – добавила Мейрамгуль Кайрамбаева.

В музее, к слову, ждут и самых маленьких посетителей. Для них оборудовали зал в виде юрты, где можно услышать сказку, прочитанную «голосом» бабушки Абая – Зере, увидеть теневой кукольный театр.

Изменения коснулись и территории вокруг здания музея. Здесь к 175-летию Абая Кунанбаева обустрои­ли газоны и цветники. Главным же обновлением стала скульптурная композиция, запечатлевшая Абая и его сыновей. Этот памятник за короткий срок стал одной из визитных карточек Семея. Скульп­тор Нурбол Калиев сумел передать не только портретное сходство, но и то, с какой любовью и гордостью сыновья смотрят на своего отца.

Изобразительным искусством Нурбол увлекся с детства. Некоторое время учился и работал в Алматы, а после вернулся на родину. Скульптор создал немало произведений, однако главным стала скульптура «Абай и сыновья». Ее презентация состоялась в рамках празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы.

Высота памятника – пять метров. Автор признается, что было непросто объединить в одной композиции трех человек, взаимодействующих друг с другом. Скульптор счастлив, что памятник понравился людям, а у него теперь есть опыт, который обязательно пригодится в будущем.

– Абай – это наш культурный бренд. Абай – это человек, которого уважает весь народ, вся страна. Работа над этой скульптурой для меня большая честь и ответственность, – подчеркивает Нурбол Калиев. – Главной целью было не только изобразить героев с максимальной точностью, но и воссоздать быт того времени, показать Абая не только как именитого мыслителя, но и как простого человека, отца. Отразить в его взгляде отеческую любовь к сыновьям и к своему народу.

10 августа, в день рождения ­поэта – по уже давно сложившейся традиции – в музей придут люди, чтобы возложить цветы к памятнику, прочесть любимые сроки поэта, вспомнить слова назидания Абая, не потерявшие актуальности по сей день.