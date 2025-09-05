Там, где течет Кора

Этот уникальный памятник расположен в окрестностях города Текели, в живописном месте, где река Кора вырывается из ущелья в западной части Джунгарского Алатау. Представляет он собой внушительный камень пирамидальной формы, возвышающийся более чем на три метра и обособ­ленно стоящий на поляне в русле реки. Самое интересное – это вы­гравированные на плоскости, обращенной к реке, изображения и надписи, явно свидетельствующие о принадлежности к символике северного (тибетского) буддизма.

По мнению исследователей, Текелийская ступа – это буддийский памятник, датируемый XVII–XVIII веками, периодом сущест­вования на этих территориях Джунгарского ханства. Вопрос о ее происхождении до сих пор остается предметом дискуссий.

Существует две версии происхождения Текелийской ступы. Миссионерская гласит о том, что ступу создали буддийские миссионеры, следовавшие по маршрутам Великого шелкового пути, который пролегал через территорию современного Казахстана. Великий шелковый путь был не только торговой магистралью, но и своеобразным проводником религий, в том числе и буддизма, оставившего свой след в виде исторических монументов.

Легенда о военачальнике – это вторая версия – рассказывает, что в эпоху джунгарского нашествия якобы на этом месте стояло вражеское войско под руководством опытного военачальника. И местные жители, обладая небольшими силами, которые не давали шансов противостоять джунгарам, прибегли к хитрости. Они разожгли множество костров, а конные воины с факелами соз­давали иллюзию огромного лагеря. Испуганные противники отступили, а их военачальник, плененный красотой этих мест, решил остаться отшельником. Дожив до глубокой старости, он, согласно легенде, установил этот камень в благодарность богу за обретение мира в душе.

Символика буддизма

На верхней плоскости камня выбит символ Калачакры – магическая монограмма, описывающая идею взаимосвязи внешнего и внут­реннего мира, а также надписи тибетским письмом Учен и непальским письмом Ланца (Ранжана), использовавшимся для написания мантр. По мнению религиоведов, верхняя строка содержит просьбу избавить от болезней и эпидемий, а нижняя – мантру на санскрите: om ta mo nip ha tah rgyun na pa sva ha.

На нижней плоскости изображена ступа Просветления в виде пирамиды, внутри которой сидит Будда. Ступа, кстати, символизирует ум Будды. Каждый элемент этого изображения несет свою функцию, а вся композиция в целом представляет собой набор благоприятных символов.

По данным археологов и историков, в истории буддизма на территории Казахстана можно определить три основных периода. В разных источниках указывается, что на территорию нашей страны буддизм пришел из Индии и Китая. Этот процесс начался в середине I века до нашей эры. В распространении буддизма в Средней Азии, Восточном Туркестане и Китае важная роль принадлежит среднеазиатским богословам и миссионерам, в частности парфянам, юечжи, кангюйцам, согдийцам, которые активно начали проповедовать учение Будды во II–III веках нашей эры, что было связано с определенными целями Кушанского государства на Востоке.

В Семиречье – домене западных тюрков, тюргешей и карлуков – этот процесс был достаточно интенсивным, о чем убедительно говорят открытые в разные годы на древних городищах храмы, монас­тыри, часовни, а также статуэтки и стелы с изображением буддийских персонажей и сцен.

Буддизм имел распространение в Семиречье и после X–XI веков. В середине XIII века о буддийских храмах здесь сообщает Гильом Руб­рук – посол Людовика IX к монгольскому хану Мункэ. В 1253 году Гильом Рубрук выехал из Лиона, пересек южнорусские и казахстанские степи, достиг Южного Казахстана и затем Семиречья. Там он останавливается на две недели в городе Кая­лык в долине реки Лепсы, где видит и описывает буддийский храм.

Распространение буддизма в Семиречье в этот период было связано со вторжением сюда найманов во главе с Кучлуком. Найманы в последующем стали одним из самых многочисленных родов Среднего жуза. У мирзы Мухаммеда Дулати в «Тарих-и Рашиди» описывается ожесточенная борьба Кучлука и гурхана каракитаев, в которой первый одержал победу. Кучлук захватил Кашгар и Хотан, его племена расселились по Эмилю и Каялыку. Видимо, к этому времени (начало XIII в.) и относится строительство храма в Каялыке.

Следующий, третий этап развития буддизма в Казахстане связан с приходом сюда западных монгольских племен – ойратов (калмыков). Калмыки-ламаисты строили в Казахстане храмы и монастыри. Это монастырь Аблайкит вблизи Усть-Каменогорска в предгорьях Калбинского хребта в Восточном Казахстане и Кзылкент в Кентских горах недалеко от Каркаралинска.

Текелийскую ступу историки относят к третьему этапу распространения буддизма в Казахстане.

Туризм для души

и кругозора

К слову, к этой сакральной святыне часто стремятся приехать туристы, посещающие Жетысу, ведь в последние годы многие путешественники предпочитают так называемый интеллектуальный туризм, то есть желают не просто красотами полюбоваться, но и почерпнуть новые знания.

Те же, кто «любит глазами», наверняка знают, что область Жетысу гордится своими национальными парками, где природа предстает во всем своем великолепии. Жонгар-Алатауский государственный природный парк, раскинувшийся в восточной части области, завораживает своими горными пейзажами и, конечно же, жемчужиной парка – Жасылколь. Это озеро, возникшее в результате сейсмической активности, поражает своей крис­тально чистой водой и окружено живописными скалами.

На юго-востоке Жетысу прости­рается государственный природный парк «Алтын-Эмель». Он знаменит своими уникальными геологическими формациями – горами Актау и Катутау, словно вырезанными скульпторами-гигантами из разноцветных горных пород. Невозможно не упомянуть и поющий бархан Айгайкум, чьи песчаные дюны, сдвигаясь под вет­ром, издают завораживающие «поющие» звуки.

Помимо национальных парков, Жетысу славится своими водоемами. Озеро Алаколь – одно из них. Кристально чистая вода, живописные пейзажи по берегам и возможность заниматься водными видами спорта делают его в сезон популярным местом отдыха. Здесь можно не только плавать и загорать, но и заняться рыбалкой и насладиться красотой природы.

Нельзя не упомянуть и водопад Бурхан-Булак, по праву считающийся самым высоким в Казахстане и Средней Азии. Его внушительные четыре каскада общей высотой 168 м словно ниспадают с небес, создавая неповторимое зрелище.

И конечно, нельзя не сказать о побережье озера Балхаш – еще одной жемчужине Жетысу. В его окрестностях можно прекрасно провести время летом, занимаясь рыбалкой, катаясь на катамаранах и наслаждаясь теплой водой, прогретой под жарким казахстанским солнцем.