Телефонного мошенника задержали в Алматы

У него изъяли оборудование для подмены номеров Sim-Box

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

1 марта в Алматы задержали подозреваемого в организации фрод-звонков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Задержанный, уроженец города Шымкент, откликнулся на интернет-объявление о легком заработке, суть которого заключалась в установке и управлении оборудованием для усиления каналов связи под видом работы на телекоммуникационную компанию. Для реализации мошеннической схемы он отправился в соседнее государство, где приобрел необходимое оборудование, после чего 27 февраля 2025 года прибыл в Алматы.

В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружены два SIM-бокс устройства, каждое из которых рассчитано на 32 SIM-карты, а также большое количество SIM-карт различных мобильных операторов.

Технические средства использовались для подмены номеров и осуществления мошеннических звонков.

По данному факту начато досудебное расследование о неправомерном использовании программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства (ст.213 УК РК).

Прокуратура города Алматы призывает граждан соблюдать бдительность. Если у вас есть информация о применении такого оборудования, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы.