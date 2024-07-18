КНБ обратился к казахстанцам с предупреждением

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации КНБ, в настоящее время участились факты мошеннических действий, когда злоумышленники от имени руководителей силовых структур, в том числе КНБ, обращаются к гражданам.

«Мошенники осуществляют телефонные звонки либо отправляют текстовые сообщения с просьбами или требованиями провести в их интересах финансовые и иные операции. При этом гражданам сообщают о якобы оформлении на их данные денежных кредитов, которые были использованы в преступных целях, а также угрожают привлечением к уголовной ответственности. Нередко направляются файлы специально изготовленных документов с символикой КНБ, в том числе служебное удостоверение, фирменные бланки писем и приказов», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе напомнили, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций.

В подобной ситуации следует незамедлительно прекратить разговор, переписку и обратиться в полицию по телефону 102.