Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»

Туризм,Космос
62
Дана Аменова
специальный корреспондент

Зрители из разных стран мира смогут увидеть знаковые объекты комплекса, которые стали символами мирового космоса

Фото: пресс-служба KazakhTourism

Euronews представил эпизод программы Modern Nomads, посвященный комплексу «Байконур», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию KazakhTourism

Впервые в объектив европейского телеканала попали не только легендарные объекты, с которых начиналась космическая эра человечества, но и исторический момент – запуск ракеты.

Выход эпизода на международном телеканале не только привлекает внимание к исторической роли Байконура, но и демонстрирует его туристский потенциал.

«Зрители из разных стран мира смогут увидеть знаковые объекты комплекса, которые стали символами мирового космоса. В эпизод вошли кадры с «Гагаринского старта» - первой в мире площадки пилотируемого полёта в космос, Стенда динамических испытаний - самого высокого сооружения на территории комплекса, монтажно-заправочного комплекса, легендарного космического корабля «Буран», – отмечается в информации. 

В программе также показан запуск ракеты.

На комплексе «Байконур» ежегодно проводится в среднем 6–7 запусков ракет-носителей, которые собирают тысячи туристов.

#Байконур #телеканал #Euronews

