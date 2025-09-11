Зрители из разных стран мира смогут увидеть знаковые объекты комплекса, которые стали символами мирового космоса
Euronews представил эпизод программы Modern Nomads, посвященный комплексу «Байконур», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию KazakhTourism
Впервые в объектив европейского телеканала попали не только легендарные объекты, с которых начиналась космическая эра человечества, но и исторический момент – запуск ракеты.
Выход эпизода на международном телеканале не только привлекает внимание к исторической роли Байконура, но и демонстрирует его туристский потенциал.
«Зрители из разных стран мира смогут увидеть знаковые объекты комплекса, которые стали символами мирового космоса. В эпизод вошли кадры с «Гагаринского старта» - первой в мире площадки пилотируемого полёта в космос, Стенда динамических испытаний - самого высокого сооружения на территории комплекса, монтажно-заправочного комплекса, легендарного космического корабля «Буран», – отмечается в информации.
В программе также показан запуск ракеты.
На комплексе «Байконур» ежегодно проводится в среднем 6–7 запусков ракет-носителей, которые собирают тысячи туристов.