Тело девушки нашли у высотного здания в Талдыкоргане

Вечером 25 августа в Талдыкоргане на окраине микрорайона Восточный, у высотного недостроенного здания было обнаружено тело молодой девушки, которая оказалась 23-летней местной жительницей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Предположительно, девушка покончила собой, сбросившись с большой высоты.

Обстоятельства и причины, побудившие ее к суициду, устанавливаются.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.105 УК РК (Доведение до самоубийства).