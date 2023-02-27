Тело погибшего в Таиланде казахстанского музыканта доставят в Алматы 28 февраля

По информации МИД, авиакомпания "Air Astana" взяла на себя все расходы по транспортировке тела.

Фото: astanatv.kz

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров ответил на вопрос о том, когда доставят в Казахстан тело погибшего в автокатастрофе в Таиланде казахстанского музыканта Дархана Джунусбекова, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Мы на связи с родственниками погибшего нашего соотечественника, а также с его продюсером. Тело будет доставлено из Пхукета в Алматы завтра. Авиакомпания "Air Astana" все расходы по транспортировке тела взяла на себя", - сказал на брифинге в МИД Айбек Смадияров.

По его словам, ритуальные услуги оплатили на месте друзья Дархана Джунусбекова, которые вместе с ним отдыхали.

"Сбор, как объяснил продюсер, был объявлен в первый же день, но потом они решили все собранные средства передать родным погибшего парня. Сбор на транспортировку тела не ведется", - резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что в Пхукете скончался известный казахстанский музыкант Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz) - хип-хоп исполнитель, автор песен, саунд-продюсер. Ему принадлежат популярные композиции "Ең сұлу", "Қалдырма мені", "Күн мен айым!.