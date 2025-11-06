Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам эксперта, за девять месяцев 2025 года темпы экономического роста ускорились до 6,3%. Между прочим, тенденция увеличения темпов, пусть и не столь стремительных, наблюдается в Казахстане уже на протяжении трех предыдущих лет, что позволяет говорить о сложившейся тенденции. Бауыржан Кален напомнил, что по итогам 2024 года экономика республики продемонстрировала рост на уровне 5%.

Основной вклад тогда, как, впрочем, и сейчас, внесли несырьевые сектора: строительство (15,3%), сельское хозяйство (13,7%), транспорт и складирование (9,4%), торговля (8,9%) и обрабатывающая промышленность (6,8%).

В результате доля продукции обрабатывающей промышленности впервые превысила аналогичный показатель горнодобывающего сектора, что свидетельствует о структурном сдвиге в сторону более устойчивого и диверсифицированного рос­та. Если говорить об экономических показателях, в реальном секторе их рост достиг 8,1%, в сфере услуг – 5,3%. При этом наиболее активно развивались торговля (+8,8%), обрабатывающая промышленность (+6,2%) и сельское хозяйство (+4,4%).

Более 70% совокупного прироста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт. Объем промышленного производства в январе – сентябре 2025 года составил 44 840,7 млрд тенге, из которых 21 400,6 млрд (47,7%) пришлось на обрабатывающую промышленность.

В отраслевом разрезе наиболее высокий рост зафиксирован в производстве продуктов питания (+9,8%), химической промышленности (+9,6%), выпуске готовых металлических изделий (+15,2%) и машиностроении (+14%).

На этом фоне вполне закономерен вопрос: какие меры приняты Правительством для сохранения достигнутых рубежей и обеспечения дальнейшего экономического роста?

Как сообщил экономист, на меры стимулирования экономики направлен 1 трлн тенге, что позволило привлечь дополнительно около 7 трлн тенге частных и квазигосударственных инвестиций в проекты с высокой добавленной стоимостью. В результате в обрабатывающей промышленности прогнозируется ускорение темпов роста с 6,2% в 2026-м и до 6,6% в 2028 году за счет осуществления новых инвестиционных инициатив.

Приоритет в государственной политике смещается в пользу проектов с высокой степенью переработки и инновационной составляющей. Как отметил Глава государства, именно такие проекты формируют основу качественного экономического роста, обеспечивая переход от экстенсивной модели к технологическому и производственному обновлению национальной экономики.