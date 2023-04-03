Тенге сдал позиции в марте: насколько и почему

По итогам марта курс тенге ослаб на 1,6% до 452,7 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

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В Нацбанке пояснили, что в течение месяца на валютном рынке наблюдался рост волатильности на фоне снижения цен на энергоносители, а также ухудшения сентимента рыночных участников в связи с опасениями по поводу банковского сектора в США и Еврозоне.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 253 млн долларов США.

«Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 721 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 40 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Нацфонда на валютный рынок», – отметили в главном банке страны.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% НБ в марте осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 232 млн долларов США или порядка 7% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в марте Национальный банк не проводил.

«В апреле фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе текущих прогнозных ориентиров Минфина по суммам необходимых трансфертов предварительно в апреле Нацбанком планируется продажа валюты из Нацфонда в размере от 550 до 650 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в апреле ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США», – спрогнозировали в НБ.

Здесь подчеркнули, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

«Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – говорится в сообщении.