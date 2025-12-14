У ТЭЦ-3 Караганды всегда было свое особенное дыхание, особый ритм, от которого зависит жизнь целого города. А еще здесь, среди металла, пара и искр, уже много лет существует маленький семейный островок – островок династии Ковальчук.

Таких династий сегодня немного, а потому их можно назвать настоящим сокровищем, хранящим связь времен, знаний и ответственности, которые передаются не просто от отца к сыну, а из поколения в поколение. Когда разговариваешь с этими людьми, возникает ощущение, будто разговариваешь вовсе не с семьей, а с самой энергетикой, которая умеет быть и строгой, и точной, и требовательной, но при этом по-настоящему теплой.

В этой семейной истории все началось с Петра Ковальчука – человека, пришедшего в энергетику более тридцати лет назад. В его голосе, спокойном и уверенном, есть особая интонация профессионала, который прошел длинный цеховой путь и знает цену каждому болту, каждому киловатту.

– В энергетике нет мелочей, тут каждый шаг должен быть выверен, – констатирует Петр Федорович. – Я всю жизнь работал так, чтобы не подвести ни людей, ни станцию, и рад, что дети чувствуют ту же ответственность.

Петр Федорович начинал в специализированном ремонтном предприятии ЦКЭР слесарем-ремонтником. Терпеливо, шаг за шагом набирался опыта, а после пришел на ТЭЦ-3. Здесь он прошел разные этапы трудовой карьеры – вырос из простого исполнителя до заместителя начальника электрического цеха по ремонту. Он никогда не гнался за громкими званиями, просто делал свою работу хорошо, а иногда даже лучше, чем требовалось. В энергетике иначе нельзя. Она не терпит ни суе­ты, ни неоправданного риска, ни легкомыслия. Именно это ощущение серьезности профессии глава династии передал своим детям.

Но еще раньше он передал его своей супруге. Светлана Ковальчук, человек удивительной стойкости и преданности делу, в энергетике двадцать пять лет. Она пришла в профессию вслед за мужем, хотя сама всегда подчеркивает, что это был ее собственный выбор. Начинала электромонтером. Познав все азы этой профессии, перешла в службу метрологии – тонкую, требующую скрупулезности область, где ошибка в цифрах может обернуться серьезными последствиями.

– Накануне Дня энергетика хочется сказать одно: наша профессия очень важна, – говорит Светлана Геннадьевна. – Я от всей души поздравляю коллег с праздником и желаю всем надежной работы, спокойных смен и уверенности в завтрашнем дне! Пусть тепло и свет, которые мы дарим людям, всегда возвращаются нам добром.

Когда смотришь на эту семейную пару, понимаешь, что у таких людей энергетика в крови. Не как работа, а как внутренняя необходимость быть там, где ты нужен.

В такой атмосфере выросли и сыновья четы Ковальчук – Вячеслав и Александр. У каждого был свой путь, который в итоге и привел на станцию. Вячеслав сначала хотел стать программистом. Тогда это казалось модным и перспективным. Но, как это часто бывает в семьях с мощными традициями, выбор определился сам собой.

– В колледже, а затем в Томском университете я понял, что мир энергетики – это не только механизмы и схемы, но и живые процессы, которые интереснее любой программы, – заметил он.

Придя на ТЭЦ-3, сначала работал кабельщиком. А позже стал инженером главной схемы в электротехнической лаборатории. И сегодня, когда Вячеслав говорит о работе, в его голосе слышится уверенность человека, который нашел свое место.

Младший сын Александр – самый свежий росток в этой динас­тии. Он пришел на ТЭЦ полгода назад, еще присматривается, учится, но уже понимает, что энергетика – не просто временное занятие. Пока он электрослесарь и осторожно пробует себя в профессии, но каждый день делает шаг вперед. Разумеется, сомневался – любой молодой человек сомневается. Но энергия первых шагов и делает династии живыми. Появляются новые идеи, новое дыхание и уверенность в том, что дело будет продолжено.

Интересно, что, работая на одной станции, члены семьи почти не пересекаются. ТЭЦ-3 – огромный механизм, в котором у каждого своя зона ответственности, свой участок. Но дома разговоры о работе – обычное дело. Они нередко повторяют простую, но абсолютно точную фразу: «Электричество ошибок не прощает». Это не лозунг, не фигура речи, а... правда профессии. И, пожалуй, именно такие семьи и сохраняют эту правду в повседневной работе.

Династия Ковальчук – один из тех примеров, которыми по праву гордятся предприятия, города и регионы. В них чувствуется сила традиции. Не давящей, не обязательной, а естественной, когда дети идут по стопам родителей, ибо понимают, что это их призвание.