ТЭЦ Экибастуза оштрафовали на 27 млн тенге

В отношении теплоэлектростанции было возбуждено 5 административных производств.

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ТЭЦ Экибастуза оштрафовали за некачественную подачу тепла. Предприятие прошло проверку сразу нескольких ведомств, в том числе департамента КРЕМ по Павлодарской области, на предмет соблюдения законности в сфере естественных монополий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

«Учитывая систематическое несоблюдение ТОО «Экибастузтеплоэнерго» параметров утвержденного температурного графика в отопительный сезон 2022-2023 годов в виде некачественной поставки тепловой энергии жителям Экибастуза, ДКРЕМ принял меры путем возбуждения пяти административных производств по части 4 статьи 164 КоАП РК. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 27,6 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что ТОО «Экибастузтеплоэнерго» оплатило штрафы в течение семи суток, таким образом, сумма была сокращена на 50% и, согласно статье 811 КоАП РК, составила 13,8 млн тенге.